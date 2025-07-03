Хулиган на лапках: почему в капризах собаки виноваты хозяева

Кинолог Голубев: хозяева часто сами провоцируют плохое поведение у собак. Громко возмущаетесь, когда щенок лает на гостей или пугается грома? А зря. Оказывается, такие реакции хозяев только вредят питомцу. Кинолог объяснил, почему подобные действия могут превратить милого щенка в неуправляемую собаку — и как этого избежать.

Ошибки при воспитании щенков

Многие владельцы щенков невольно поощряют их неправильные привычки, потому что просто не знают, как реагировать. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, самая частая ошибка — подкрепление нежелательного поведения. Например, если щенок лает на звонок, а хозяин начинает его успокаивать, гладить или давать лакомство, собака воспринимает это как поощрение. В итоге питомец думает:

«Если буду лаять, получу внимание и вкусняшку».

Голубев советует не потакать таким реакциям, а мягко, но твёрдо пресекать их командами «Фу» или «Нельзя». А в некоторых случаях лучше вообще не реагировать — например, если собака боится грома. Так она поймёт, что повода для паники нет.

Эксперт подчеркнул: собаки тонко чувствуют атмосферу в доме. Если хозяева нервничают или непоследовательны в воспитании, ждать хорошего поведения от питомца не стоит.

Как правильно воспитать щенка

1. Не спешите забирать щенка от матери

Некоторые считают, что щенка можно забирать в новый дом уже в полтора-два месяца. Однако Голубев советует не торопиться.

Период, проведённый с матерью и однопомётниками, критически важен для развития собаки. В это время щенок учится общаться с сородичами, понимать их сигналы и правильно реагировать на окружающий мир. Если забрать его слишком рано, это может привести к проблемам с социализацией и поведением в будущем.

2. Избегайте криков и физических наказаний

Крик и тем более физическое воздействие не только бесполезны, но и вредны. Собака, которую ругают или бьют, перестаёт доверять хозяину, становится тревожной или агрессивной. Вместо этого кинолог рекомендует делать акцент на положительном подкреплении: хвалить щенка за хорошее поведение, поощрять лакомствами и лаской. Так он быстрее поймёт, что от него требуется, и будет стремиться угодить.

3. Уберите все провокации

Щенок — как маленький ребёнок: он не всегда может контролировать свои порывы. Если оставить на виду обувь, провода или еду, велик шанс, что он их погрызет. Но виноват в этом не питомец, а хозяин, который не убрал опасные или ценные вещи. Лучше заранее создать безопасную среду, чтобы у щенка не было соблазна хулиганить.

4. Как приучить к туалету без стресса

Первые месяцы лужи и кучки в неположенных местах — неизбежность. Ругать за это бессмысленно: щенок физически не способен долго терпеть. Вместо наказаний кинолог советует:

убрать ковры и застелить пол пелёнками;

отмечать, куда щенок ходит чаще всего, и постепенно сокращать количество пелёнок, оставив их только в этом месте;

хвалить каждый раз, когда он делает свои дела правильно.

Со временем питомец привыкнет к режиму, и количество «аварий» сократится.

5. Прогулки — не только для туалета

Многие думают, что выгул нужен только для того, чтобы собака справила нужду. Но на самом деле прогулки — это ещё и социализация, физическая активность и общение с хозяином. В первые месяцы гулять нужно часто (4−6 раз в день), но недолго. По мере взросления количество выходов можно сокращать, увеличивая их продолжительность. В итоге взрослая собака сможет комфортно чувствовать себя при 2−3 прогулках в день по часу.

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