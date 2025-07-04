Сколько должна весить взрослая бауманская кошка

«Здоровье любого питомца закладывается с малых лет. Поэтому очень важно следить за тем, как растет котенок, и оберегать его от заболеваний. Прежде чем стать взрослым он должен набрать определенную массу тела. Во избежание отклонений от нормы, важно знать, сколько весит бурманская кошка на разных этапах своей жизни», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

© Petstory

Значительные колебания веса могут привести к двум опасным осложнениям: ожирению или истощению. Оба состояния наносят серьезный вред здоровью животного и провоцируют развитие сопутствующих нарушений. Об их основных причинах, а также рекомендуемых нормативных значениях для породы бурма можно узнать в нашей статье.

Сколько весит бурманская кошка – таблица с нормативными значениями для разных полов

Разница в размерах между мальчиками и девочками отражена в расположенной ниже таблице. По мере взросления котенка она становится все более значимой. Поэтому вы легко сможете отличить взрослого кота от кошки.

Возраст питомца Вес в норме (кг) Рост в холке (см)

Девочки Мальчики Девочки Мальчики

1 месяц 0,3-0,5 0,45-0,75 7-11 8-12

2 месяца 0,5-0,85 0,85-1,5 11-17 12-20

3 месяца 1,25-1, 1,5-2,4 14-19 17-22

4 месяца 1,8-2,4 2-3,7 17-20 19-23

5 месяцев 2,25-3,35 2,45-4,2 17,5-21 20-24

6 месяцев 2,5-3,65 3-5,7 18-22 22-25

7 месяцев 2,7-4 3,1-6 18,5-23 22,5-25,5

8 месяцев 3-4,53 3,2-6,3 19-24 23-26

9 месяцев 3,1-4,6 3,3-7 19,5-25 23,5-27

10 месяцев 3,3-4,8 3,55-7,2 20-26 24-28

11 месяцев 3,4-5 3,7-7,5 21,5-26,5 25-28,5

12 месяцев 3,5-5,4 3,8-7,7 22-27 26-30

2 года 3,8-6,5 4-9,5 22-27 26-30

3 года 3,8-6,5 4-9,5 22-27 26-30

Приведенные значения – примерный ориентир, на который следует опираться владельцам породы. При этом будет неверно учитывать только их. Переживать за отклонения от рекомендуемых норм стоит только при наличии сопутствующих симптомов, например, при изменении аппетита, уровня активности и очертаний тела.

Что может повлиять на вес и рост кошки?

Оба показателя формируются в процессе взросления. Они зависят от породы животного и его пола, так как бурмы-мальчики должны быть тяжелее и выше девочек.

Небольшая вариативность итоговых размеров, допустимая даже в пределах одного помета, объясняется воздействием большого количества факторов:

сбалансированность рациона;

уровень активности;

наличие стресса;

комфортабельность условий содержания;

приобретенные и врожденные патологии.

Из-за проблем со здоровьем у котенка может наблюдаться отставание в росте. К нему также предрасположены так называемые «последыши», то есть детеныши, рожденные самыми последними.

Когда котенок перестанет расти?

Бурманские кошки перестают расти в холке примерно в 1 год, но их вес может увеличиваться вплоть до 1,5 лет. За этот небольшой период прибавка идет за счет изменения мышечной массы.

Рост до года более интенсивный. Поэтому в этом возрасте предусмотрено более калорийное питание. При введении прикорма и до 2 месяцев котенка рекомендуется кормить рационом с маркировкой Starter, а сразу после и вплоть до 1 года – рационом с маркировкой Kitten. Эти готовые корма разработаны с учетом потребностей растущего организма и способствуют правильному формированию опорно-двигательного аппарата, репродуктивной и иных внутренних систем.

Почему у бурманской кошки недостаточный или избыточный вес?

Если ваш взрослый питомец начал резко худеть, находясь на сбалансированном питании, – обязательно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу. В такой ситуации причина потери веса обычно кроется в болезни, препятствующей нормальному перевариванию и усвоению пищи.

Далеко не все патологии на начальной стадии сопровождаются видимыми симптомами. Несмотря на это, важно знать, что обязательная диагностика в ветклинике необходима при:

частой и продолжительной рвоте;

запорах и диарее, особенно у маленьких котят;

сильной вялости, слабости и апатии;

ухудшении аппетита, его полной потере или поедании несъедобных предметов;

интенсивном слюнотечении и наличии гнойных (и иных) истечений из глаз, ушей и носа;

вздутии и твердости живота.

Не забывайте проверять, сколько весит бурманская кошка на этапе ее активного роста. Отсутствие стабильной прибавки может быть вызвано как болезнью, так и слишком скудным питанием. Во втором случае следует проверить, хватает ли у кормящей кошки молока на всех ее котят, и подходит ли текущий рацион по возрасту.

Действуйте по ситуации:

Приобретите специальные молочные смеси. Не пытайтесь кормить котенка коровьим или козьим молоком. Эти продукты не обладают нужным количеством нутриентов и могут спровоцировать различные нарушения со стороны ЖКТ. Замените корм. Котятам рекомендованы рационы с маркировками Starter и Kitten. Корма Adult, предназначенные для взрослых, не подходят им из-за более низкой калорийности и иного соотношения нутриентов.

Проанализируйте текущую активность. Взрослые домашние кошки, особенно кастрированные, подвержены ожирению, так как часто едят больше, чем потребляют. Но не нужно резко ограничивать их в количестве корма и сажать на строгую диету. Гораздо безопаснее и эффективнее увеличить физические нагрузки, добавив в ежедневный досуг совместные игры. Вы можете побросать своему питомцу мячик или дать ему поохотиться на удочку-дразнилку.

Дополнительно рекомендуется оценить текущий рацион и режим кормления.

Кошки любят есть часто и по чуть-чуть, но некоторые из них не чувствуют насыщения и рискуют поправиться при свободном доступе к миске. Таких питомцев следует кормить по расписанию, разделив подходящую суточную порцию на несколько приемов пищи.

Если вы готовите своему любимцу самостоятельно – не подкармливайте его со стола и проконсультируйтесь с ветдиетологом. При таком типе питания сбалансированное меню может составить только специалист. Без его помощи вы рискуете оставить кошку без нужных ее организму витаминов или минералов, либо, наоборот, спровоцировать их профицит.

Советы и рекомендации по контролю веса

Вес у взрослой бурманской кошки должен быть стабильным. Его набор, как и потеря, после достижения 1,5 лет требует особого внимания. С этого возраста питомца рекомендуется взвешивать примерно раз в месяц.

Стабильный прирост веса у котенка – показатель его правильного развития.

В 1 месяц жизни прибавка должна быть ежедневной, поэтому взвешивать питомца лучше каждое утро. После указанного возраста и вплоть до 1-1,5 лет частоту взвешиваний можно уменьшить до 1 раза в неделю.

Вы можете взвесить бурму на любых электронных весах, зафиксировав ее у себя на руках. После этого из полученного значения следует вычесть собственный вес.

Также не забывайте про основные причины ожирения и истощения. Не пренебрегайте регулярной вакцинацией, противопаразитарной обработкой и ежегодным чек-апом в ветклинике, учитывайте текущие потребности организма питомца при составлении рациона и определении суточной порции, избегайте перекорма и поощряйте активность с помощью игр.