Как спасти огород от болезней, вызванных дождливой погодой

Помните, Геннадий Хазанов читал когда-то монолог «В деревне Гадюкино дожди»? Ощущение, что мы там и живем. В огороде и саду — воды по колено. Что делать, как помочь родному участку, рассказывает кандидат биологических наук, генеральный директор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.

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— Виктор Николаевич, ну беда. Сгниет все, не дай бог. На что уповать-то?

— На грибы.

— Ой. Это как так?

— Грибы — плохо изученная группа организмов, такое же царство, как царство растений, вирусов или бактерий. Их роль в нашей экосистеме до конца пока не оценена. При этом замечу, что по биомассе грибы занимают ведущее место в экосистемах. Погода же нынешнего лета идеально способствует развитию грибов и, естественно, грибных болезней: им для размножения необходима вода, а с этим у нас проблем нет — стоит посмотреть за окно.

— Я читала, что, по разным оценкам, в мире существует от 100–250 тысяч до полутора миллионов видов грибов…

— Да, их очень много, и мы встречаем их на каждом шагу — от плесеней до тех сумчатых грибов, плодовые тела которых с аппетитом уплетаем с картошечкой. Грибы используют в хлебопечении, при приготовлении блюд — от квашеной капусты и моченых яблок до кваса.

— Но есть грибы зловредные…

— Безусловно, тот же черный грибок, что поселяется во влажных помещениях, например. Но это — для беседы с микологом. Я же хотел бы заметить, что человек давно и постоянно нарушает равновесие в природе, чрезмерно активно пользуясь «химией». А в природе все устроено так, что пустоты в ней не бывает. И когда уничтожается что-то одно, на это место сразу приходит что-то другое, причем со скоростью распространения ряски на болоте. Так происходит при нарушении любого баланса. Принимая антибиотики, мы неизбежно нарушаем свою микробиому, и для восстановления флоры и баланса в организме вынуждены принимать специальные препараты и употреблять в пищу микробиотические продукты.

— Вы это ведете к тому, что то же самое получается и с почвой…

— …которую слишком долго пичкали разными удобрениями и пестицидами. Чтобы хоть как-то поддержать нарушенный агроценоз, мы входим в настоящую зависимость от использования удобрений и ядохимикатов, и эта гонка может быть бесконечной. В садах же наших почва обычно сильно страдает от пестицидов и минеральных удобрений, которыми люди порой злоупотребляют. Так вот, ныне, чтобы уравновесить почвенный баланс, применяют микробиологические добавки — почвообразующие грибы. Это триходерма, метаризиум и хищный гриб боверия.

— А что это вы ее хищницей-то обозвали?

— Так она хищница и есть. Грибы, как правило, сапрофиты, то есть поселяются уже на отмершей плоти животных или останках растений, способствуя их более быстрому разложению. Но есть среди них грибы, поселяющиеся на живой материи, будь то растения или животные. Кстати, у человека много грибковых заболеваний, но сходным заболеваниям подвержены личинки многих членистоногих, живущих в почве, а также дождевые черви, слизни и т.д. Боверия же поражает личинки майского жука, хруща, а также личинки мучного хрущика, который питается мукой и злаками, нанося огромный вред сельскому хозяйству. В общем, она — хищник, но наш друг.

— Как это работает?

— С тем, что такое закваска, человек знаком многие тысячи лет: с незапамятных времен они готовили разные «бродила», которые потом помогали печь хлеба и делать квасы. Тут — то же самое. Перечисленные культуры продаются в концентрированном виде, затем они разбавляются водой и инкубируются — то есть ее ставят в теплое место и периодически перемешивают. А через три-четыре дня все готово. Полученным раствором опрыскивают растения, поливают почву или компостные кучи. Но надо учесть, что микроорганизмы порой не выносят яркого солнца, они на нем погибают, так что обрабатывать растения нужно ближе к темному времени суток.

— А дожди? Все же смоется!

— Дальше почвы их не смоет, другое дело, что для достижения положительного эффекта при обрызгивании по листьям нужно, конечно, чтобы дождя не было хотя бы три-часа часа. Компост же можно поливать когда угодно, но на улице должно быть хотя бы градусов 20. В холода использовать эти грибы бесполезно.

— Вы сказали, что мы сильно вредим почве удобрениями. Неужели настолько?

— При Хрущеве это началось — мы изрядно тогда перебарщивали с ними. Удобрения дождями, талыми водами и паводками смывались в водоемы, там начинали цвести водоросли, съедалось в разы больше кислорода, задыхалась и гибла рыба. Наши водоемы пострадали не только от перелова, но и от неправильного использования удобрений. Вспомните историю Аральского моря: оно просто переполнилось пестицидами, которыми поливали хлопковые поля.

— Как понять, что триходерма подействовала, а подруга боверия сделала свое черное дело?

— Сад становится здоровее. А на следующий год вы увидите, насколько лучше стала почва. Ее, кстати, можно по осени перенести в каком-то количестве в теплое помещение, а по весне рассыпать на грядки, так почва оздоровится и «оживет» быстрее. Растения после этих поливов тоже оздоравливаются. Угнетается и фитофтора: воздействовать на нее так куда более безопасно, чем использовать медьсодержащие препараты — они ведь все равно попадут к вам в организм и нанесут удар по печени.

— А черный грибок на сливах?

— Обрызгайте их смело, поможет. Кстати, обычно триходерму и прочие грибы вносят не более одного-двух раз в год, по весне, чтобы сформировать правильную и здоровую почвенную флору, что будет заметно по рассаде, и по осени. Но сейчас, с учетом нашей погоды, такая обработка может спасти урожай.

А вот выращивая огурцы, важно помнить, что во время активного роста они очень нуждаются в питании. Для этих целей используют подкормку, которая обеспечивает растения всеми необходимыми и полезными веществами. Как, чем и когда нужно подкармливать огурцы — в материале «Вечерней Москвы».