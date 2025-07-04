Как повысить стоимость квартиры с помощью простого ремонта

По словам Маргариты Лавренчук, креативного директора бюро FlipArt, ключ к успешной продаже недвижимости — не модный интерьер, а грамотная капитализация пространства. Светлая нейтральная палитра (белые, бежевые, песочные оттенки) делает квартиру визуально просторнее и привлекательнее для покупателя.

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Инженерные решения также играют роль: скрытые карнизы, встроенные системы хранения и продуманное освещение способны добавить до 15% к цене. Базовая кухня, эргономичная планировка и отсутствие визуального шума создают ощущение «готовности к жизни», что экономит покупателю время и деньги.

Фотографии в объявлении становятся первым фильтром. Лучше всего работают снимки в дневном свете с акцентом на один цвет и чёткой зонировкой. Минимализм, зелень и аккуратная сервировка помогают создать эмоциональную связь с пространством.

Некоторые стили, наоборот, мешают продаже. Темные интерьеры, избыточная лепнина или этника могут сократить число заинтересованных на 30%. Особенно рискован бетонный лофт в маленьких квартирах — такие решения быстро устаревают.

При ограниченном бюджете дизайнер советует покрасить стены в светлые тона, заменить освещение и фурнитуру, а также профессионально подготовить интерьер к съёмке. Даже минимальный ремонт способен повысить стоимость квартиры на 30–40%, особенно в удачной локации, сообщает издание «Проспект мира».

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