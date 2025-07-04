Дачников предупредили о неэффективных популярных методах борьбы с тлей

Нашатырь, а также отвары и настои растений неэффективны в борьбе с тлей. О нерезультативности использования многих популярных методов борьбы с вредителями дачников предупредила агроном Светлана Михайлова в беседе с KP.RU.

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По словам специалиста, отвары и настои пахучих растений на тлю практически не действуют и поэтому тратить на них время не стоит.

«Можно понадеяться на "бабушкин" рецепт и остаться без урожая, поскольку тля расплодится еще сильнее», — отметила Михайлова. В качестве эффективных средств, помогающих избавиться от тли, она назвала специальные препараты, быстро уничтожающие насекомых: «Батрайдер», «Биотлин», «Заман», «Искра», «Корадо», «Кортлис», «Кракен» и «Танрек».

Что касается нашатырного спирта, то эксперт подчеркнула, что он быстро улетучивается и за счет этого дает лишь временный результат. Специалист добавила, что помочь тле распространяться могут и муравьи, активно питающиеся сладкими выделениями вредителей. Помимо этого, они могут перемещать тлю на новые культуры на участке.

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