Как избавиться от насекомых на дачном участке без химии

Отдых на даче нередко омрачается нашествием неприятных насекомых. Причем если комары и мухи досаждают людям, то муравьи и колорадский жук методично уничтожают посевы, лишая дачников надежды на урожай. Самый простой способ — воспользоваться химическими инсектицидами, однако сейчас все более развивается тренд на экологичность, а потому многие садоводы предпочитают избегать химии.

Несмотря на большое количество препаратов и средств для борьбы с вредными и кровососущими насекомыми, существует немало способов справиться с ними без применения химии.

Например, комары не выносят запаха ванилина: ароматизатор можно добавить в крем и нанести состав на незащищенные участки тела. Для борьбы с кровососущими насекомых можно также использовать различные эфирные масла: эвкалиптовое, лавандовое, кедровое или гвоздичное. Несколько капель наносят прямо на кожу.

Кроме того, комаров отпугивают запахи ромашки и мяты. Можно разложить травы на тарелках и оставить в комнате или сделать ароматическое саше и носить его с собой. Схожим действием обладает и свежий чеснок.

Отвары томатной ботвы, полыни или настой валерианы можно использовать как антикомариный спрей.

Хороший эффект дает окуривание можжевеловым, еловым или сосновым дымом.

Мухи также не любят резких запахов: здесь на помощь может прийти обыкновенный уксус — им протирают поверхности или наносят на одежду с помощью пульверизатора. Не в восторге мухи от пижмы и розмарина — свежие растения можно разложить в местах скопления насекомых.

Садовых муравьев можно прогнать, если разложить на грядках с растениями корицу, ботву аниса, петрушки (ее предварительно измельчают) или томатов. Подойдет и сухая горчица — ею посыпают землю вокруг растений. Кроме того, не жалуют муравьи соль (ее насыпают прямо на муравейник) и уксус (для уничтожения вредителей им проливают все входы в жилище муравьев). Некоторые садоводы советуют проливать муравейник кипятком или ледяной водой, пишет aif.ru.

Для борьбы с колорадским жуком дачники применяют средство, приготовленное из смеси сухой горчицы, уксуса и натертого на терке хозяйственного мыла. В смесь можно добавить сок чистотела. Раствором обрабатывают ботву дважды в день, утром и вечером. Желательно выбирать сухую погоду после цветения картофеля.

Кроме того, против колорадского жука в народе используют различные настои и отвары — настой луковой шелухи, отвар полыни, настой сухой горчицы, настой (или раствор) древесной золы.

Еще один совет — посыпать землю на грядках с картофелем древесными опилками или стружкой.

Ранее эксперт рассказал, как ухаживать за дачей в холодную погоду. По словам Никиты Чаплина, при отсутствии ухода садовые культуры могут пострадать от вредителей и болезней. Нужно проверять теплицы, укрывать чувствительные растения, контролировать состояние почвы. Если оставить дачу надолго без внимания, к началу следующего сезона возникнут серьезные проблемы. Чтобы справиться с ними, придется потратить немало времени и средств, отметил эксперт.