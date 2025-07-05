Проще, чем кажется: как можно использовать сорняки на даче

Травница Мария Дьяченко рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», как можно использовать сорняки, которые дачники, не задумываясь, удаляют со своих грядок.

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Дикоросы — любые растения, выросшие без участия человека.

Все то, что само пробивается даже сквозь асфальт. Представьте, сколько в таких растениях жизненной силы, — говорит Мария Дьяченко. — Я травница, можно сказать, витаминного профиля. Люблю использовать собранные растения для профилактики заболеваний.

Все думают, что сныть, крапива, лебеда и прочие сорняки ели только в голодные годы, от безысходности. На самом деле дикоросы — полноценная, витаминная, живая пища, которую можно использовать как добавку к ежедневному рациону, уверяет травница.

Продукты питания все чаще приезжают издалека. Их везут зелеными. А ведь витамины и микроэлементы плоды накапливают, когда они уже совсем спелые. Добавив собранные вами травы, можно восполнить недостаток полезных веществ в современных продуктах. Возьмем для примера один из самых распространенных огородных сорняков — сныть. Растение содержит богатейший состав витаминов и микроэлементов. У него нет побочных эффектов, противопоказаний. Сныть не уступает по вкусу шпинату, но ее не надо растить, покупать в магазине.

Собирать сныть можно уже весной. Самые вкусные, нежные, молодые листочки добавляют в салат. Из подросших делают пюре. Кто-то сныть квасит (способ квашения такой же, что и в случае с капустой).

Лебеда — родственник шпината, а еще — сорняк, растущий между грядок. Содержит большое количество витамина С, железа, растительные белки. Ее тоже можно использовать для салатов. Можно потушить с овощами и яйцом.

Пускай вас не смущает то, что крапива жгучая. Ее вполне можно использовать в кулинарии. К примеру, добавить в омлет. Только предварительно надо будет обдать кипятком, — делится рецептом травница.

Купырь лесной — родственник нашей петрушки, укропа, тмина. Зелень у него такая же ароматная. Однако будьте внимательны: его можно перепутать с ядовитыми растениями, такими как вех ядовитый и болиголов. Важно внимательно осматривать листья, стебли и корневища, чтобы избежать отравления. Щавель у нас растет и как дикорос. То есть его можно не сажать, а просто собирать в природе. Растение содержит калий, магний, натрий, фосфор, железо, цинк, витамины B, C. Его применяют для лечения болезней желудка, печени и желчного пузыря. Попробуйте потушить его и подать как гарнир к мясу или рыбе, использовать в качестве начинки для пирогов или приготовить из него вкусные щи.

Лопух — полезное растение, но безумно горькое, поэтому чаще всего используют корни лопуха, которые копают ранней весной. Из них можно делать чайный напиток. Чай из лопуха применяют для улучшения пищеварения, нормализации обмена веществ и поддержания здоровья кожи.

Многие травы засаливают, их можно подсушить, перемолоть и добавить в горячие блюда. В общем, способов получить содержащиеся в растениях полезные элементы много.

Мы сейчас все научены: нутрициологи советуют диеты, рассказывают про важность восполнения дефицита каких-то элементов в организме. И отправляют в аптеку — покупать калий, магний, селен… При этом в горсти дикоросов содержится целая таблица Менделеева. И она поставляется самой природой совершенно бесплатно.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЬ

Чтобы не ошибиться, собирая травы, установите в свой смартфон приложения для распознавания растений, грибов и насекомых. Целиком полагаться на искусственный интеллект не стоит, но сориентироваться программа вам поможет.

Google Объектив

Наведите камеру на растение или насекомое, нажмите кнопку, и программа выдаст похожие изображения в сети.

Planet

Чтобы распознать растение в PlantNet, нажмите на иконку камеры в нижней части экрана и сделайте фото (или загрузите фотографию). После этого необходимо указать, какая часть изображена на картинке — плод, лист, цветок, кора или все целиком.

Inaturalist

Распознает растения, грибы, насекомых и животных по фотографии. Впрочем, разработчики предупреждают пользователей, чтобы они не ориентировались на данные программы при сборе грибов.

Picturethis

Будет полезна тем, кто увлекается цветоводством. С ее помощью можно не только определить вид растения, но и провести диагностику его состояния.

Flora Incognita

Поможет опознать цветок, куст, дерево, траву.

СУШИМ ИВАН-ЧАЙ

Иван-чай (кипрей) лучше всего собирать в период цветения, обычно это конец июня — июль, в зависимости от климатической зоны. Важно успеть до того, как растение начнет пушиться (образовывать семена). Лучше всего собирать в сухую погоду: утром, после того как сойдет роса, или ближе к вечеру.