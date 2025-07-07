Кинолог рассказал, можно ли целовать собак

По словам эксперта, многие собаководы любят целовать своих питомцев. Он пояснил, что это положительно влияет на уровень гормона счастья - серотонина. Однако от таких нежностей никакой пользы больше нет:

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«Любой специалист не сможет отрицать, что в целовании четвероногого друга есть определенные риски. Но, признаюсь честно, многие кинологи сами не могут устоять против подобного. Соблазн слишком велик. С другой стороны, проявляя аналогичную любовь по отношению к своим близким, всегда ли вы уверены, что человек не заразит вас чем-либо? В конечном счете выбор всегда лишь за вами».

Кинолог отметил, что слюна собаки содержит множество бактерий, которые могут передаться человеку. Это касается даже вакцинированных и обработанных от паразитов животных.

При этом здоровый человек может побороть большую часть из них, но осторожным нужно быть людям с хроническими недугами и ослабленным иммунитетом.

Если собака подобрала на улице мусор или экскременты, то целовать ее нельзя до гигиенической чистки полости рта. Если нездоров хозяин, то от поцелуев лучше воздержаться в пользу хорошего самочувствия питомца.

Если пес не любит нежности, то нельзя делать это против его воли.

В целом такие проявления непривычны большинству собак от природы. Животные могут позволить поцеловать себя лишь для радости своего хозяина. При этом тактильным питомцам могут понравиться такие проявления, что поможет укрепить связь между ними и хозяином.

Голубев добавил, что поцелуи с собакой повышают уровень серотонина - гормона счастья, благодаря этому укрепляются нервная система и иммунитет.

Эксперт советует отучить собаку облизывать человека. Заменить эти действия лучше на поглаживания.

Тем, кто не готов отказаться от нежностей, нельзя целовать собаку в губы и нос, так как там большое скопление бактерий.

Шерсть может содержать разные патогены, но в меньшем количестве. Поэтому важно следить за гигиеной и регулярной обработкой от паразитов четвероногого друга.

А хозяевам лучше не контактировать с собакой постоянно, однако один чмок питомца в лоб не приведет к последствиям, пишет РИА Новости.

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