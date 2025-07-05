Как выращивать брюссельскую капусту

Глава научного центра аграрного университета Игорь Подковыров заявил, что выращивать в регионе эту культуру сложно, но возможно.

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Для успешного выращивания лучше выбирать ранне- и среднеспелые гибриды, так как поздние могут не успеть созреть. Хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как Геркулес, Франклин, Лонг-Айленд, Диабло, Касио, Розелла и другие.

Брюссельскую капусту удобнее выращивать через рассаду. Оптимальное время для посева – конец марта или начало апреля. Слишком ранний посев не нужен, так как семена быстро прорастают. Лучше использовать кассеты, высевая по одному семечку в ячейку – это обеспечит дружные всходы.

Семена не стоит заглублять больше чем на 1 см, иначе росткам будет сложно пробиться. Важно помнить, что брюссельская капуста предпочитает прохладу: при температуре выше 20 градусов рассада вытягивается. Идеальные условия – 15–18 градусов, например, на застекленном балконе или у прохладного окна, рассказывает «Крестьянская жизнь.ру».

Через 30–35 дней, когда у растений появятся 2–3 настоящих листа, рассаду можно пересаживать на грядку. Она уже будет достаточно крепкая и хорошо перенесет кратковременные заморозки. Если ожидаются возвратные холода, можно укрыть посадки агроволокном для защиты.