Дизайнер объяснила, как визуально увеличить маленькую квартиру

В рамках выступления спикеров свою лекцию о маленьких квартирах представила московский дизайнер, участник шоу "Квартирный вопрос" (12+) Ольга Борисова. Журналист sovainfo.ru составил топ приемов в интерьере, которые, по мнению эксперта, могут помочь сделать маленькую жилплощадь чуточку просторнее.

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Тренд на маленькие квартиры захватил мир в последние несколько лет, причина в высокой стоимости недвижимости. Поэтому люди пытаются уместить все необходимое на суперкрохотной территории. Лидер в этом вопросе, конечно, Китай. В городе Ухань находится шестиэтажное здание, которое хозяин разделил на 55 мини-квартир. Их средняя площадь - 4,5 кв. м. И на этой территории умещаются до трех человек.

В Риме существует квартира в 7 кв. м., а в Польше - в 12. В России нормы квадратуры жилья на человека сильно превосходят такие минимальные показатели и составляют 18 квадратных метров в случае семейного проживания.

У нас традиционно принято считать маленькой квартирку площадью до 45 кв. м., что-то вроде двухкомнатной хрущевки. На ее примере дизайнер и рассказала о способах визуального расширения пространства.

Первый, самый простой и понятный - это работа с цветом. Согласно позиции Ольги, помочь увеличить помещение может выбор светлых холодных цветов для стен в интерьере. Логика в восприятии пространства человеком.

- Атмосфера придает окружающему миру особый оттенок. Например, трава на переднем плане кажется ярко-зеленой, тогда как та же самая зелень вдали приобретает голубоватый или сероватый тон. Это явление легко заметить, взглянув на пейзаж - дальние объекты теряют насыщенность теплых оттенков и выглядят заметно прохладнее. Таким образом, наша зрительная система автоматически воспринимает удаленные предметы именно такими, какими мы привыкли их видеть, - говорит дизайнер.

Соответственно, боковые стены дизайнер советует красить в холодные оттенки, а дальнюю, наоборот, в теплые. Также можно повесить яркую картину. Теплый цвет будет приближать пространство, тогда как стены останутся раздвинутыми.

- В нашем проекте мы использовали холодный светлый оттенок. Интересно, что потолок был покрашен в цвет стен, и об этом знали только заказчики и команда. Работники, которые приходили монтировать мебель и пол, даже не замечали голубого оттенка потолка. Однако благодаря этому цветовому решению мы избавились от резкого перехода, и потолок кажется выше, а стены - более просторными. Так что у нас есть примеры других проектов, где присутствуют светлые оттенки с глубокими нюансами.

Еще один способ расширить пространство - выбрать для всей квартиры единое напольное покрытие, например керамогранит. Он отлично подходит и для кухни, и для гостиных, однако использовать этот материал решаются не все.

- Мы успешно превратили однокомнатную квартиру фактически в трехкомнатную, создав комфортные условия для семьи с тремя детьми, собакой и попугаем. Для достижения эффекта расширения пространства использовали прием единственного напольного покрытия, которое переходит из одной зоны в другую, объединяя все помещения.

Эффект усилится, если керамогранит будет крупноформатным. Это позволит не делить пространство комнаты на лоскутки.

- Наш дизайн-проект отличается целостностью и гармоничностью: в квартире отсутствует ощущение "лоскутного одеяла", так как каждый элемент плавно перетекает в следующий, формируя единую композицию. За счет грамотно подобранных материалов и цветовой гаммы пространство кажется значительно больше, чем оно есть на самом деле. Например, одна из наших квартир выполнена полностью в керамограните, что стало желанием заказчика. Эта отделка создает эффект непрерывности и увеличивает восприятие объема, позволяя визуально объединить разные зоны и сделать пространство более открытым и воздушным.

Еще один прием - это укладка паркета по диагонали. Это помогает интуитивно выстроить перед глазами длинный вектор, создается ощущение раздвинутых стен.

- Разные сценарии света - важный элемент дизайна, позволяет адаптировать пространство под ситуации и время суток. Яркий идеально подходит для дневного времени. Мягкий, рассеянный создаст уютную обстановку. Точечные светильники позволят акцентировать внимание на предметах.

Допустим, человек смотрит телевизор, читает книгу, готовит или пришли гости. Каждый раз, в зависимости от сценария света, появляется новое настроение.

- У нас есть люстра, встроенные светильники, подсветка и бра. На одной кухне уже пять сценариев освещения! И это только кухня, в гостиной тоже можно реализовать множество идей.

С помощью света комнату можно разделить и зонировать, создать детскую и взрослую зону. Отделить кроватку малыша текстилем, расхламить помещение встроенной техникой, особенно кухню.

- Не все сразу соглашаются на такие решения, особенно когда речь идет о холодильниках. Многие почему-то не любят их, возможно, из-за того, что они кажутся громоздкими. Также стоит отметить краску на стенах. Не стоит бояться ее использовать - современные материалы качественные, и их легче отмыть, чем, скажем, обои. Дизайнер предлагает решение, которое экономит пространство. Заказчик часто хочет видеть определенные вещи, но важно убедить его в целесообразности, ведь правильные элементы дизайна могут значительно улучшить функциональность пространства.

Еще одна фишка - это цикличное движение без тупиков. Задача - создать несколько способов перемещения по квартире и комнате. Этот выбор создает ощущение того, что пространство становится больше.

Так, например, дополнительное место высвобождает раздвижная дверь. В случае ее установки у владельца появляется возможность поставить мебель с двух сторон стены.