Как избавиться от скрипа дверей

Скрип дверей — распространенная мелочь, которая раздражает в самый неподходящий момент. Решить проблему можно быстро и без вызова мастера. «‎Рамблер» разберет пошагово, как это сделать.

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Почему скрипят двери?

Чаще всего причина кроется в трении металлических частей петель, износе смазки или перекосе конструкции. Иногда влияет повышенная влажность, из-за которой древесина набухает и прижимается плотнее.

Что подготовить?

Чистая тряпка или бумажные салфетки

Смазка (растительное масло, вазелин, машинное масло или специальные средства типа WD-40)

Отвертка (если нужно подтянуть петли)

Мелкая наждачная бумага или напильник (при неровностях)

Как быстро смазать петли?

Удалите пыль и грязь с петель влажной тряпкой. Нанесите выбранное средство прямо на стержень петли или в щель между элементами. Откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась. Излишки удалите сухой салфеткой. Если смазка быстро впитывается или скрип возвращается, повторите процедуру.

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Как использовать специальные составы?

Проникающая смазка типа WD-40 подходит при ржавчине и застарелом скрипе. Нанесите тонкий слой на петлю и подождите пару минут. Для регулярного ухода можно применять машинное масло или вазелин. Они дольше остаются на поверхности и защищают металл. При сильном износе лучше комбинировать очистку и смазку.

Что делать при сильном скрипе и заедании

Проверьте, нет ли перекоса двери. Иногда достаточно подтянуть или ослабить шурупы на петлях. Осмотрите дерево вокруг петель. Если древесина повреждена или набухла, может потребоваться подшлифовать участок. Для металлических дверей убедитесь, что петли не заржавели. При ржавчине используйте проникающую смазку. При необходимости снимите дверь с петель и полностью очистите посадочные места.

Советы для профилактики

Регулярно протирайте петли от пыли и грязи. Смазывайте их раз в несколько месяцев, особенно в условиях высокой влажности. Следите за состоянием креплений, чтобы избежать перекоса. Избегайте слишком густых смазок, которые собирают пыль.

Скрип двери — это мелкая, но раздражающая бытовая проблема, которую легко устранить своими руками. Регулярный уход за петлями продлит срок службы двери и обеспечит тишину в доме. Простые средства и внимание к деталям помогут избавиться от неприятных звуков без лишних хлопот.

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