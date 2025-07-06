Как заставить старую смородину плодоносить, как молодую

Старый куст смородины не обязательно выкорчевывать. Его можно омолодить или превратить в десятки новых саженцев.

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Автор канала «Любимая Дача. Сад и Огород» поделился своим опытом, как дать вторую жизнь старым кустам. По его словам, самый простой способ — отводками. Пригните гибкий побег к земле, прикопайте и прижмите камнем. Через 1,5–2 месяца ветка укоренится, останется только отрезать и пересадить. Для лучшей приживаемости можно обработать корни стимулятором («Корнестим»).

Смородина хорошо плодоносит до 20 лет, но потом урожайность падает. Проверить возраст просто. Сделайте надрез на побеге, если древесина светло-коричневая, значит пора обновлять.

Удалите все ветки старше пяти лет (их видно по темной потрескавшейся коре). Оставьте 5–6 молодых побегов с гладкой корой и подрежьте их на 5 см, чтобы стимулировать рост новых веток.

После обрезки понадобится особый уход за кустами. Замульчируйте приствольный круг торфом и пролейте комплексным удобрением для ягодных культур. Когда появится молодая поросль, оставьте только 3–4 сильных побега. Уже на следующий год куст даст обильный урожай.

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