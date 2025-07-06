Популярные мифы, которые мешают дачникам

В разгар дачного сезона депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал в беседе с RT о самых распространённых заблуждениях, которые волнуют садоводов и огородников.

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Один из самых живучих мифов — необходимость ежегодно перекапывать весь огород.

«Это не только лишний труд, но и вред для почвы. Глубокое перекапывание разрушает её структуру и убивает полезные микроорганизмы. Достаточно рыхления верхнего слоя», — поясняет депутат.

Ещё одно распространённое заблуждение — что все сорняки нужно уничтожать без исключения.

«Некоторые растения, например крапива или одуванчик, могут быть полезны. Они улучшают состав почвы и даже отпугивают вредителей», — говорит Чаплин.

Многие уверены, что чем больше удобрений, тем лучше урожай, однако, как напомнил парламентарий, переизбыток химических подкормок вредит растениям и почве.

Отдельно Чаплин развенчивает миф о том, что поливать растения нужно каждый день.

«Частый поверхностный полив только вредит. Лучше поливать реже, но обильнее, чтобы вода проникала глубоко к корням», — объясняет он.

Депутат также напоминает, что не все «проверенные» народные средства действительно работают.

«Например, посадка картофеля строго по лунному календарю не гарантирует хороший урожай. Гораздо важнее соблюдать агротехнику», — подчёркивает Чаплин.

Ранее россиянам объяснили, как сделать выбор между одноэтажной и двухэтажной дачей.