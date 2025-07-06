Хозяевам рассказали, как помочь питомцу справиться с жарой

Знойные дни являются трудной порой для кошек и собак, ведь их состояние усугубляется шерстяными «шубками».

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В жару вода в миске нагревается и застаивается быстрее, становясь рассадником бактерий. Меняйте ее не менее 2 раз в день – утром и вечером. Для охлаждения можно добавить в емкость лед, но перед тем как предложить воду животному, кубики лучше убрать, ведь резкое переохлаждение опасно для горла и пищевода.

Также питомцы инстинктивно ищут прохладные места: плитку на полу в ванной, пространство под кроватью или в коридоре. Не ограничивайте их доступ к таким зонам – оставляйте двери открытыми, особенно в санузел, где температура обычно ниже.

Если животное боится воды, не стоит форсировать банные процедуры. Достаточно протирать лапы, морду и участки с тонкой шерстью (подмышки, живот) влажной губкой. Это поможет немного снизить температуру тела.

Кардинально менять прическу питомца летом – не всегда хорошая идея. У некоторых пород короткая шерсть повышает риск солнечных ожогов. Безопаснее регулярно вычесывать подшерсток, улучшая воздухообмен у кожи.

Кондиционер и вентилятор – отличные помощники, но важно не переусердствовать. Не направляйте поток холодного воздуха прямо на животное, а на охлажденный пол кладите хлопковый коврик. Синтетические лежанки создают «эффект парника».

Летом учащаются случаи падения кошек из окон: любопытные питомцы вываливаются, пытаясь поймать поток свежего воздуха. Обязательно установите прочные антимоскитные сетки с креплениями, которые выдержат вес животного.

Для выгула выбирайте утренние или вечерние часы, когда солнце менее активно.