Почему кошка не любит сидеть на руках и как это исправить

Кошки — независимые существа, и не все из них любят тактильный контакт. Если ваш питомец избегает рук, это не значит, что он вас не любит. Просто у него могут быть свои причины.

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Автор канала «ikoshkiru — Мир кошек» разобрался, почему так происходит и как подружиться с кошкой, не нарушая ее границы.

Есть пять причин, почему кошка не идет на руки. Во-первых, возможно, вам просто не повезло с ее характером, некоторые кошки от природы не любят объятия. В этом случае принимайте кошку такой, какая она есть. Не настаивайте, а предлагайте контакт ненавязчиво.

Во-вторых, у нее могли остаться неприятные воспоминания, если раньше с ней обращались грубо. Дайте питомцу время забыть негативный опыт. Приучайте к рукам постепенно: сначала просто гладить, потом ненадолго брать на колени. Используйте лакомства, чтобы создать положительные ассоциации.

В-третьих, кошке может «не нравиться» ваш запах. Кошки чувствуют ароматы в 10 000 раз лучше людей. Их может отталкивать резкий парфюм, запах алкоголя или табака и аромат других животных (если вы гладили собаку). В этом случае перед контактом с животным вымойте руки без сильно пахнущего мыла и не пользуйтесь духами перед тем, как взять кошку.

В-четвертых, кошке неудобно. Некоторым питомцам просто физически некомфортно на руках (слишком жарко, неустойчиво, больно). Поддерживайте кошку под все лапы, чтобы она чувствовала опору. Сажайте ее не на колени, а рядом, чтобы она могла сама решить, подойти ближе или нет.

В-пятых, у питомца могут быть проблемы со здоровьем. Если кошка вдруг перестала идти на руки, хотя раньше любила, это может быть признаком боли (артрит, травма), стресса (переезд, новый питомец в доме) или гормональных изменений (беременность, возраст). Обязательно сходите к ветеринару, если поведение изменилось резко.

Чтобы приучить кошку к рукам, помните главные правила: не заставлять (только добровольный контакт), использовать «позитивное подкрепление», начинать с малого, играть перед контактом, выбрать правильный момент.

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