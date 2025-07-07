Как кошка выбирает любимого хозяина и как стать ее фаворитом

Кошки — существа с независимым характером, и их привязанность нельзя купить кормом или лаской. Иногда питомец игнорирует того, кто его кормит, а вместо этого выбирает человека, который вообще не считает себя «кошатником».

© unsplash

Автор канала «ikoshkiru — Мир кошек» рассказал, что кошка выбирает хозяина не по логике, а по ощущениям. Вам придется быть спокойным и уважать ее.

Кошка может выбрать себе любимого хозяина по нескольким причинам: энергетика и спокойствие (они не любят навязчивых людей, нарушающих их спокойствие), темперамент и схожесть характеров (к примеру, активные кошки тянутся к энергичным людям), общие игры (того, кто ее кормит, она может воспринимать как «обслуживающий персонал», а того, кто с ней играет, полюбит).

Часто именно те, кто не считает себя кошатником, становятся фаворитами питомцев. На это есть несколько причин. Главная из них — они не нарушают личное пространство, ведь кошки не любят, когда их тискают без спроса.

Кроме того, они ведут себя «по-кошачьи» (не шумят, не смотрят в глаза, медленно моргают), и у них комфортная температура тела (некоторые кошки обожают спать на людях, которые менее подвижны).

Чтобы стать любимым хозяином, не навязывайтесь — пусть кошка сама решает, когда подойти. Играйте с питомцем, но только когда она в настроении. Говорите тихо, ведь громкие звуки пугают. Кормите с рук, но не заставляйте есть.

Ранее мы рассказали, что чтобы отвадить питомца от определенного места (например, от дивана или грядки), можно использовать три натуральных «отпугивателя».