Как обезопасить дом на время отпуска

В сезон отпусков людей интересует, как правильно подготовить дом на случай длительного отсутствия. Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин рассказал «Звезде», как обезопасить свою квартиру на время отъезда.

Для начала необходимо отключить большую часть электроприборов, таких как чайники и микроволновки. Также надо выключить различные удлинители из розеток.

«Это правило не касается такой техники, как, например, холодильники, или же различных умных устройств, а также устройств для полива растений, умных видеокамер. Также не следует отключать и устройство, например, для открытия и закрытия штор, если они в квартире есть», - уточнил специалист.

Кроме этого, необходимо перекрыть воду для предотвращения различных рисков протечек и затопления соседей. Если же воду выключать по каким-то причинам не хочется, можно обратить внимание на различные датчики, которые в случае обнаружения протечки могут обесточить квартиру и также перекрыть краны.

«Более того, следует особое внимание уделить именно умным устройствам, например датчикам и контроллерам включения и выключения света», - добавил Воронин.

Он напомнил, что квартирные кражи - это реальность. Длительное отсутствие света и полная тишина в помещении помогают злоумышленникам понять, что в квартире уже долго никого нет. Такой дом может подвергнуться попытке взлома и последующей кражи.

«Такие устройства, которые включают, выключают свет или открывают и закрывают шторы, могут создать эффект видимости того, что в квартире кто-то живет в настоящее время и никуда не уезжал», - порекомендовал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ.

Если в квартире находится большое количество растений, а соседей или знакомых не хочется просить поливать их, то можно приобрести различные умные устройства для полива растений.

«Раз уж речь зашла про риски квартирных краж, то, как бы это старомодно и банально ни звучало, лучше всего выкладывать фотографии уже по возвращении. Такие механизмы часто и используются злоумышленниками для того, чтобы определить отсутствие жильцов», - сказал специалист, посоветовав не пренебрегать простыми правилами безопасности.

Всегда нужно помнить о том, что необходимо заботиться о сохранности своего имущества. Следуя таким простым правилам, можно обезопасить свою квартиру на время пребывания в отпуске, заключил Воронин.