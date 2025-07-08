Как очистить вытяжку от застарелого жира без дорогих средств
Если долго не чистить вытяжку на кухне, жир становится твердым, липким и очень трудным для удаления. Застарелый налет не только портит внешний вид, но и снижает эффективность работы устройства. «Рамблер» поделится надежными домашними методами, которые помогут справиться с этой проблемой без дорогих химических средств.
1. Замачивание фильтров в горячей воде с содой
Сода помогает расщеплять жир, размягчая даже многослойные отложения и упрощая последующую очистку без особого труда.
- Снимите металлические фильтры и убедитесь, что они целы и не повреждены;
- Налейте в таз или глубокую раковину очень горячую воду, максимально терпимую для рук;
- Добавьте три–четыре столовые ложки пищевой соды и размешайте до растворения;
- Полностью погрузите фильтры в раствор и оставьте минимум на 30–40 минут для воздействия;
- После замачивания аккуратно потрите губкой или щеткой, уделяя внимание углам и сеткам;
- Тщательно промойте фильтры чистой водой, чтобы удалить остатки соды, и дайте им высохнуть на воздухе.
2. Моющие средства для посуды с обезжиривающим эффектом
Такие средства отлично справляются с жиром благодаря своей формуле, которая разрушает маслянистые соединения и облегчает их удаление даже с сеток сложной формы.
- Разведите немного средства в горячей воде до образования пены;
- Замочите фильтры или вытяжные сетки в растворе на 20–30 минут;
- Протрите их жесткой стороной губки или кухонной щеткой, прорабатывая труднодоступные места;
- При сильных загрязнениях повторите процедуру, заменив воду и добавив средство;
- Тщательно промойте чистой водой и дайте высохнуть.
Чем отмыть унитаз, если налет не берет даже хлорка
3. Раствор уксуса и воды
Уксус помогает растворять старый жир, а также обладает легким обеззараживающим действием, устраняя неприятные запахи.
- Смешайте уксус и горячую воду в равных пропорциях 1:1, чтобы получить эффективный раствор;
- Налейте готовую смесь в распылитель для удобства нанесения
- Обильно обработайте распылителем поверхность вытяжки и фильтры, чтобы покрыть все загрязненные участки;
- Оставьте раствор на 10–15 минут для воздействия на жир;
- Протрите губкой или тряпкой, снимая размягченные отложения;
- Удалите остатки раствора чистой водой и протрите насухо.
4. Паста из соды и воды
Эта смесь отлично подходит для сильно загрязненных мест и вертикальных поверхностей, где другие жидкости могут быстро стекать.
- Смешайте соду с небольшим количеством воды до густой кашицы, чтобы она держалась на вертикальных поверхностях;
- Нанесите пасту на проблемные участки вытяжки и фильтров равномерным слоем;
- Оставьте на 15–20 минут для размягчения жирных отложений;
- Аккуратно потрите мягкой щеткой или губкой, уделяя внимание швам и углам;
- Смойте остатки пасты большим количеством чистой воды.
5. Кипячение фильтров в большом тазу
Кипячение помогает размягчить и отслоить даже многолетние жирные отложения без механического повреждения сетки.
- Убедитесь, что фильтры металлические и не содержат пластиковых деталей, которые могут расплавиться;
- Налейте воду в большую кастрюлю или металлический таз и доведите до кипения;
- Добавьте немного соды или средства для посуды для усиления эффекта;
- Осторожно погрузите фильтры в кипящую воду, избегая брызг;
- Кипятите фильтры 10–15 минут, чтобы размягчить и отделить даже самый стойкий жир;
- Осторожно выньте щипцами или шумовкой и промойте под проточной водой.
6. Использование хозяйственного мыла
Хозяйственное мыло обладает хорошими обезжиривающими свойствами и доступно для любого бюджета.
- Натрите брусок хозяйственного мыла на терке, чтобы получить мелкую стружку;
- Разведите полученную стружку в горячей воде до полного растворения;
- Замочите фильтры или протрите мыльным раствором саму поверхность вытяжки;
- Оставьте на 10–20 минут для размягчения загрязнений;
- Почистите щеткой, уделяя внимание швам и сеткам;
- Тщательно промойте водой до полного удаления мыла.
7. Протирка спиртовым раствором
Спирт помогает быстро удалить легкий налет жира, а также дезинфицирует и оставляет свежесть без резких запахов моющих средств.
- Смешайте медицинский спирт и воду в равных частях для приготовления раствора;
- Смочите в полученном растворе мягкую чистую ткань;
- Аккуратно протрите поверхность вытяжки, особенно кнопки управления и корпус;
- Протрите насухо чистой сухой тряпкой, удаляя остатки влаги.
8. Регулярная профилактическая чистка
Регулярный уход не даст жиру накапливаться слоями, упростит уборку в будущем и продлит срок службы вашей кухонной вытяжки.
- Протирайте корпус вытяжки влажной тряпкой с каплей моющего средства каждую неделю, чтобы удалять свежий налет;
- Замачивайте фильтры раз в один–два месяца в растворе соды или моющего средства для профилактики отложений;
- После каждой готовки при сильном испарении протирайте вытяжку теплой водой, пока жир не застыл и не впитался в поверхность.
Простые домашние методы с горячей водой, содой, уксусом или мылом помогут поддерживать устройство в порядке без лишних затрат и агрессивной химии. Помните, чтобы вытяжка служила долго и выглядела чистой, важно не только выбирать правильные средства для уборки, но и поддерживать регулярность ухода.
Ранее мы писали, как отстирать кухонные полотенца от старого жира.