Как очистить вытяжку от застарелого жира без дорогих средств

Если долго не чистить вытяжку на кухне, жир становится твердым, липким и очень трудным для удаления. Застарелый налет не только портит внешний вид, но и снижает эффективность работы устройства. «‎Рамблер» поделится надежными домашними методами, которые помогут справиться с этой проблемой без дорогих химических средств.

© ronstik/iStock.com

1. Замачивание фильтров в горячей воде с содой

Сода помогает расщеплять жир, размягчая даже многослойные отложения и упрощая последующую очистку без особого труда.

Снимите металлические фильтры и убедитесь, что они целы и не повреждены; Налейте в таз или глубокую раковину очень горячую воду, максимально терпимую для рук; Добавьте три–четыре столовые ложки пищевой соды и размешайте до растворения; Полностью погрузите фильтры в раствор и оставьте минимум на 30–40 минут для воздействия; После замачивания аккуратно потрите губкой или щеткой, уделяя внимание углам и сеткам; Тщательно промойте фильтры чистой водой, чтобы удалить остатки соды, и дайте им высохнуть на воздухе.

2. Моющие средства для посуды с обезжиривающим эффектом

Такие средства отлично справляются с жиром благодаря своей формуле, которая разрушает маслянистые соединения и облегчает их удаление даже с сеток сложной формы.

Разведите немного средства в горячей воде до образования пены; Замочите фильтры или вытяжные сетки в растворе на 20–30 минут; Протрите их жесткой стороной губки или кухонной щеткой, прорабатывая труднодоступные места; При сильных загрязнениях повторите процедуру, заменив воду и добавив средство; Тщательно промойте чистой водой и дайте высохнуть.

Чем отмыть унитаз, если налет не берет даже хлорка

3. Раствор уксуса и воды

Уксус помогает растворять старый жир, а также обладает легким обеззараживающим действием, устраняя неприятные запахи.

Смешайте уксус и горячую воду в равных пропорциях 1:1, чтобы получить эффективный раствор; Налейте готовую смесь в распылитель для удобства нанесения Обильно обработайте распылителем поверхность вытяжки и фильтры, чтобы покрыть все загрязненные участки; Оставьте раствор на 10–15 минут для воздействия на жир; Протрите губкой или тряпкой, снимая размягченные отложения; Удалите остатки раствора чистой водой и протрите насухо.

4. Паста из соды и воды

Эта смесь отлично подходит для сильно загрязненных мест и вертикальных поверхностей, где другие жидкости могут быстро стекать.

Смешайте соду с небольшим количеством воды до густой кашицы, чтобы она держалась на вертикальных поверхностях; Нанесите пасту на проблемные участки вытяжки и фильтров равномерным слоем; Оставьте на 15–20 минут для размягчения жирных отложений; Аккуратно потрите мягкой щеткой или губкой, уделяя внимание швам и углам; Смойте остатки пасты большим количеством чистой воды.

5. Кипячение фильтров в большом тазу

Кипячение помогает размягчить и отслоить даже многолетние жирные отложения без механического повреждения сетки.

Убедитесь, что фильтры металлические и не содержат пластиковых деталей, которые могут расплавиться; Налейте воду в большую кастрюлю или металлический таз и доведите до кипения; Добавьте немного соды или средства для посуды для усиления эффекта; Осторожно погрузите фильтры в кипящую воду, избегая брызг; Кипятите фильтры 10–15 минут, чтобы размягчить и отделить даже самый стойкий жир; Осторожно выньте щипцами или шумовкой и промойте под проточной водой.

6. Использование хозяйственного мыла

Хозяйственное мыло обладает хорошими обезжиривающими свойствами и доступно для любого бюджета.

Натрите брусок хозяйственного мыла на терке, чтобы получить мелкую стружку; Разведите полученную стружку в горячей воде до полного растворения; Замочите фильтры или протрите мыльным раствором саму поверхность вытяжки; Оставьте на 10–20 минут для размягчения загрязнений; Почистите щеткой, уделяя внимание швам и сеткам; Тщательно промойте водой до полного удаления мыла.

7. Протирка спиртовым раствором

Спирт помогает быстро удалить легкий налет жира, а также дезинфицирует и оставляет свежесть без резких запахов моющих средств.

Смешайте медицинский спирт и воду в равных частях для приготовления раствора; Смочите в полученном растворе мягкую чистую ткань; Аккуратно протрите поверхность вытяжки, особенно кнопки управления и корпус; Протрите насухо чистой сухой тряпкой, удаляя остатки влаги.

8. Регулярная профилактическая чистка

Регулярный уход не даст жиру накапливаться слоями, упростит уборку в будущем и продлит срок службы вашей кухонной вытяжки.

Протирайте корпус вытяжки влажной тряпкой с каплей моющего средства каждую неделю, чтобы удалять свежий налет; Замачивайте фильтры раз в один–два месяца в растворе соды или моющего средства для профилактики отложений; После каждой готовки при сильном испарении протирайте вытяжку теплой водой, пока жир не застыл и не впитался в поверхность.

Простые домашние методы с горячей водой, содой, уксусом или мылом помогут поддерживать устройство в порядке без лишних затрат и агрессивной химии. Помните, чтобы вытяжка служила долго и выглядела чистой, важно не только выбирать правильные средства для уборки, но и поддерживать регулярность ухода.

Ранее мы писали, как отстирать кухонные полотенца от старого жира.