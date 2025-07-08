Как очистить вытяжку от застарелого жира без дорогих средств

Катерина Саломе

Если долго не чистить вытяжку на кухне, жир становится твердым, липким и очень трудным для удаления. Застарелый налет не только портит внешний вид, но и снижает эффективность работы устройства. «‎Рамблер» поделится надежными домашними методами, которые помогут справиться с этой проблемой без дорогих химических средств.

Как очистить вытяжку от застарелого жира без дорогих средств
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1. Замачивание фильтров в горячей воде с содой

Сода помогает расщеплять жир, размягчая даже многослойные отложения и упрощая последующую очистку без особого труда.

  1. Снимите металлические фильтры и убедитесь, что они целы и не повреждены;
  2. Налейте в таз или глубокую раковину очень горячую воду, максимально терпимую для рук;
  3. Добавьте три–четыре столовые ложки пищевой соды и размешайте до растворения;
  4. Полностью погрузите фильтры в раствор и оставьте минимум на 30–40 минут для воздействия;
  5. После замачивания аккуратно потрите губкой или щеткой, уделяя внимание углам и сеткам;
  6. Тщательно промойте фильтры чистой водой, чтобы удалить остатки соды, и дайте им высохнуть на воздухе.

2. Моющие средства для посуды с обезжиривающим эффектом

Такие средства отлично справляются с жиром благодаря своей формуле, которая разрушает маслянистые соединения и облегчает их удаление даже с сеток сложной формы.

  1. Разведите немного средства в горячей воде до образования пены;
  2. Замочите фильтры или вытяжные сетки в растворе на 20–30 минут;
  3. Протрите их жесткой стороной губки или кухонной щеткой, прорабатывая труднодоступные места;
  4. При сильных загрязнениях повторите процедуру, заменив воду и добавив средство;
  5. Тщательно промойте чистой водой и дайте высохнуть.

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3. Раствор уксуса и воды

Уксус помогает растворять старый жир, а также обладает легким обеззараживающим действием, устраняя неприятные запахи.

  1. Смешайте уксус и горячую воду в равных пропорциях 1:1, чтобы получить эффективный раствор;
  2. Налейте готовую смесь в распылитель для удобства нанесения
  3. Обильно обработайте распылителем поверхность вытяжки и фильтры, чтобы покрыть все загрязненные участки;
  4. Оставьте раствор на 10–15 минут для воздействия на жир;
  5. Протрите губкой или тряпкой, снимая размягченные отложения;
  6. Удалите остатки раствора чистой водой и протрите насухо.

4. Паста из соды и воды

Эта смесь отлично подходит для сильно загрязненных мест и вертикальных поверхностей, где другие жидкости могут быстро стекать.

  1. Смешайте соду с небольшим количеством воды до густой кашицы, чтобы она держалась на вертикальных поверхностях;
  2. Нанесите пасту на проблемные участки вытяжки и фильтров равномерным слоем;
  3. Оставьте на 15–20 минут для размягчения жирных отложений;
  4. Аккуратно потрите мягкой щеткой или губкой, уделяя внимание швам и углам;
  5. Смойте остатки пасты большим количеством чистой воды.

5. Кипячение фильтров в большом тазу

Кипячение помогает размягчить и отслоить даже многолетние жирные отложения без механического повреждения сетки.

  1. Убедитесь, что фильтры металлические и не содержат пластиковых деталей, которые могут расплавиться;
  2. Налейте воду в большую кастрюлю или металлический таз и доведите до кипения;
  3. Добавьте немного соды или средства для посуды для усиления эффекта;
  4. Осторожно погрузите фильтры в кипящую воду, избегая брызг;
  5. Кипятите фильтры 10–15 минут, чтобы размягчить и отделить даже самый стойкий жир;
  6. Осторожно выньте щипцами или шумовкой и промойте под проточной водой.

6. Использование хозяйственного мыла

Хозяйственное мыло обладает хорошими обезжиривающими свойствами и доступно для любого бюджета.

  1. Натрите брусок хозяйственного мыла на терке, чтобы получить мелкую стружку;
  2. Разведите полученную стружку в горячей воде до полного растворения;
  3. Замочите фильтры или протрите мыльным раствором саму поверхность вытяжки;
  4. Оставьте на 10–20 минут для размягчения загрязнений;
  5. Почистите щеткой, уделяя внимание швам и сеткам;
  6. Тщательно промойте водой до полного удаления мыла.

7. Протирка спиртовым раствором

Спирт помогает быстро удалить легкий налет жира, а также дезинфицирует и оставляет свежесть без резких запахов моющих средств.

  1. Смешайте медицинский спирт и воду в равных частях для приготовления раствора;
  2. Смочите в полученном растворе мягкую чистую ткань;
  3. Аккуратно протрите поверхность вытяжки, особенно кнопки управления и корпус;
  4. Протрите насухо чистой сухой тряпкой, удаляя остатки влаги.

8. Регулярная профилактическая чистка

Регулярный уход не даст жиру накапливаться слоями, упростит уборку в будущем и продлит срок службы вашей кухонной вытяжки.

  1. Протирайте корпус вытяжки влажной тряпкой с каплей моющего средства каждую неделю, чтобы удалять свежий налет;
  2. Замачивайте фильтры раз в один–два месяца в растворе соды или моющего средства для профилактики отложений;
  3. После каждой готовки при сильном испарении протирайте вытяжку теплой водой, пока жир не застыл и не впитался в поверхность.

Простые домашние методы с горячей водой, содой, уксусом или мылом помогут поддерживать устройство в порядке без лишних затрат и агрессивной химии. Помните, чтобы вытяжка служила долго и выглядела чистой, важно не только выбирать правильные средства для уборки, но и поддерживать регулярность ухода.

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