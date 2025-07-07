Как правильно поливать морковку?

Полив моркови в летнее время года на самом деле является не обыденным, а очень важным процессом, от которого может зависеть качество урожая. О тонкостях в поливе овоща пишет Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

Особенно важен полив в июле — самом жарком месяце года. Даже дождевая влага может не доходить до корней морковки. Поэтому дополнительная подпитка необходима, но ни в коем случае в жару нельзя поливать ранним утром. Влага быстро испарится, поэтому лучшее время — вечер, когда вода точно достигнет цели — корневой системы моркови.

Овощ может вырасти с горчинкой, если поливать часто и слабо. Это также скажется на внешнем виде моркови. Надо чаще рыхлить землю, иначе образуется корка, через которую не проходят кислород и влага. Лучше всего поливать обильно, но всего 1-2 раза в неделю. Землю нужно промочить до глубины в 15 сантиметров.

Есть в поливе корнеплодов и небольшие хитрости. Советуется мульчировать грядки, что удерживает влагу и защищает почву от лишнего тепла. Также надо регулярно рыхлить землю.

Думая о поливе, не надо забывать о защите морковки от вредителей. Именно в июле наступает время активности морковной мухи. От нее поможет посадка рядом с морковью лука, который отпугнет воздушных паразитов.