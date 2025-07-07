В России разработают новые законы о содержании домашних и диких животных

Правительство России сделало важный шаг в сфере защиты животных, утвердив комплексный план мероприятий по реализации президентских поручений. Документ предусматривает разработку новых законодательных инициатив, которые коренным образом изменят подход к содержанию как домашних, так и диких животных в стране.

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Среди ключевых нововведений - создание системы реагирования на жалобы граждан о случаях нападения животных, механизмы поощрения ответственных владельцев, проводящих стерилизацию и вакцинацию своих питомцев. Особое внимание уделено проблеме безнадзорных животных: будут четко прописаны правила их содержания в приютах и передачи новым хозяевам, пишет tass.ru.

Принятые меры позволят систематизировать работу с животными на законодательном уровне. В частности, впервые на государственном уровне будет регламентирован порядок изъятия животных у недобросовестных владельцев. Реализация плана начнется в ближайшее время с разработки соответствующих законопроектов.