Сколько должны весить котята и взрослые питомцы абиссинской кошки

«Абиссинская кошка – древнейшая порода, примечательная широкой палитрой окрасов. Ее шерстный покров также имеет тикинг, придающий сходство с шубкой шиншиллы. Если вы мечтаете завести себе котенка этой породы, то следует ознакомиться со всеми ее особенностями, включая то, сколько весит абиссинская кошка», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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Вес – важнейший показатель, требующий обязательного контроля. У маленьких котят он должен стабильно расти, а у взрослых животных – оставаться в пределах нормы. Поэтому владельцу «абиссинца» важно знать рекомендуемые для этой породы значения, продолжительность ее роста и причины возможных отклонений.

Сколько весит абиссинская кошка – вес и рост породы в разном возрасте

В расположенной ниже таблице отражены изменения параметров «абиссинца», начиная с 1 месяца жизни. Нормативные значения хорошо иллюстрируют разницу между представителями разных полов. Мальчики обычно не только тяжелее, но и немного выше девочек.

Возраст питомца Вес в норме (кг) Рост в холке (см)

Девочки Мальчики Девочки Мальчики

1 месяц

0,29-0,6

0,52-0,8

8-12

9-13

2 месяца

0,56-0,97

0,95-1,6

12-17

13-20

3 месяца

1,2-1,8

1,4-2,6

17-19

20-22

4 месяца

1,6-2,5

1,7-3,7

19-20

22-23

5 месяцев

1,9-3

2,1-4,1

20-21

23-24

6 месяцев

2,1-3,5

2,5-4,4

21-22

24-25

7 месяцев

2,3-3,5

2,7-4,9

22-23

24,5-25,5

8 месяцев

2,4-3,9

2,9-5

23-24

25-26

9 месяцев

2,6-3,8

3,1-5,5

24-25

26-27

10 месяцев

2,7-4,2

3,4-5,9

25-26

27-29

11 месяцев

3,4-4,3

3,4-6,4

26-28

28-31

12 месяцев

3,1-4,7

3,7-6,6

27-30

29-33

2 года

3,5-6

4-7,5

27-30

29-33

3 года

3,5-6

4-7,5

27-30

29-33

Не стоит воспринимать указанные показатели как единственный верный вариант. Они даны в качестве ориентира. Ваш «абиссинец» может быть немного крупнее или, наоборот, чуть меньше. Главное – следить за его общим самочувствием и качеством тела. При сохранении хорошего аппетита, игривости и правильных пропорций за здоровье питомца можно не переживать.

Какие факторы определяют итоговый размер питомца?

Вес абиссинской кошки, как и ее рост (высота) в холке, формируются в результате воздействия следующих факторов:

режим кормления и сбалансированность рациона;

окружающая обстановка;

врожденные генетические нарушения и приобретенные патологии;

пол;

уровень активности.

В результате болезни питомец может перестать расти и заполучить сопутствующие нарушения. Поэтому очень важно следить за тем, как развивается ваш котенок, и не допускать значительных расхождений с рекомендуемыми для породы нормами.

Продолжительность роста котенка

Продолжительность роста котенка зависит от его породы, а точнее – от итоговых размеров. Дольше всего (примерно до 3 лет) растут крупные кошки, то есть мейн-куны, рагамаффины, сибирские, невские маскарадные, рэгдоллы и норвежские лесные. Вес всех перечисленных пород может достигать отметки в 10 кг и даже больше.

Размеры «абиссинцев» не крупные, но и не такие маленькие, как у крошечных сингапурских кошек, скиф-той-бобов и двэльфов. Их можно отнести к породам среднего размера, рост которых длится до 1,5 лет.

Почему вес не соответствует норме?

Небольшие расхождения – вариант нормы. Вы не найдете идентичных друг к другу «абиссинцев». Поэтому учитывайте общую кондицию тела:

Ребра и позвоночник легко прощупываются. Питомец находится в хорошей физической форме.

Ребра и позвоночник видны невооруженным взглядом. Выступание костей характерно для сильного истощения.

Ребра и позвоночник не прощупываются из-за большого слоя жира. У толстых животных также отсутствует выраженная талия и уменьшается активность.

Степень опасности обнаруженного отклонения зависит от того, сколько весит абиссинская кошка. Если разница превышает 30 % от нормы, то диагностируют либо ожирение, либо истощение.

Для определения причины нарушения важно учесть сопутствующие симптомы:

плохой или извращенный аппетит (питомец ест несъедобные предметы, например, свой кал или наполнитель);

кашель, хрипы и чихание;

нарушение стула и рвота;

вздутие живота;

уменьшение или повышение температуры тела.

Все перечисленные симптомы характерны для разных заболеваний и требуют обязательной диагностики в ветклинике. Из-за болезни ваш «абиссинец» может как похудеть (например, из-за гельминтозов), так и потолстеть (гормональные нарушения). В обоих случаях не обойтись без помощи ветеринарного врача, так как любые попытки самостоятельного лечения могут усугубить текущее состояние.

Для котят отдельно стоит выделить проблемы с питанием.

Они могут начать отставать в росте при получении недостаточного количества молока или употреблении неподходящего по возрасту рациона. Качество их питания также может пострадать при заболевании кормящей матери.

Если вы уверены, что проблема недобора веса точно связана с едой, то необходимо:

Перевести котенка на искусственное вскармливание. Оно рекомендовано при слишком большом помете, проблемах с лактацией и наличии болезни у мамы-кошки. До перевода на твердую пищу котят следует поить специальными молочными смесями из зоомагазина.

Заменить текущий рацион. Котят нельзя кормить тем же, чем и взрослых животных. Единственное исключение – рацион с маркировкой Starter. Он подходит для котят до 2 месяцев, а также беременных и кормящих кошек.

Взрослые животные обычно толстеют из-за малой активности и избыточного потребления пищи. Если ваш питомец не чувствует насыщения и может за один прием пищи съесть все, что лежит в его миске, то стоит пересмотреть режим кормления. В такой ситуации «абиссинца» лучше кормить по часам, ограничивая съедаемый объем пищи рекомендуемой по возрасту суточной порцией.

Активность кошки можно повысить за счет игр. Вы можете соорудить игрушки своими руками или приобрести их в зоомагазине. Главное – убедиться в безопасности изделия и учесть предпочтения своего любимца.

Как не допустить серьезных отклонений от нормы?

Визуальные изменения обычно становятся заметны только при действительно серьезных расхождениях с нормативными значениями на 15-30 % и более. Поэтому очень важно держать вес абиссинской кошки под контролем и регулярно взвешивать своего питомца, фиксируя полученные данные.

Рекомендуемая частота взвешивания для новорожденных в первые 4 недели жизни – 1 раз в сутки. Их можно зафиксировать в любой небольшой таре.

Если питомец уже очень активный и не хочет сидеть на одном месте – возьмите его на руки и взвесьтесь вместе с ним. Затем проверьте свой собственный вес и вычтите его из первоначального значения, чтобы узнать вес кошки или кота.

Еженедельное взвешивание рекомендовано для котят старше 1 месяца, а ежемесячное – для «абиссинцев» старше года. Взвешивать питомца лучше с утра, перед кормлением, а в идеале – после похода в туалет. Так вы сможете минимизировать случайные колебания из-за наполненности желудка и/или кишечника.