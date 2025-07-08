Что учесть при въезде в новый дом: лайфхаки и чек-лист новосела

Неважно, вьезжаете ли вы в новостройку или меняете одну квартиру на другую, первые дни после переезда — всегда проверка на стрессоустойчивость. Это не только распаковка коробок и попытки понять, где что должно лежать, но и масса вопросов, о которых легко забыть в суете. Как быстро и без нервов разобраться с бытовыми задачами и не упустить важные мелочи? «Секрет» спросил у эксперта.

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Чек-лист новосёла: типичные проблемы и заботы

Ещё до вьезда в новую квартиру хорошо бы проверить работу инженерных систем и механизмов: закрываются ли окна и двери, нет ли перекосов, протечек сантехники, правильно ли работает электропроводка и заземление, равномерно ли прогреваются радиаторы. Также важно оценить, достаточно ли количество розеток для ваших потребностей — лучше заранее приобрести удлинители.

При обнаружении существенных недостатков уточните, может ли продавец или застройщик оперативно их устранить. В дальнейшем такими вопросами будет заниматься управляющая компания и вы сами.

В первые дни после получения ключей новоселам важно решить несколько ключевых задач:

оформить документы в управляющей компании и зарегистрироваться в личном кабинете;

передать актуальные показания счётчиков и убедиться, что все лицевые счета по коммунальным услугам открыты;

проверить работу домофона;

получить все необходимые ключи (от подъезда, парковки, кладовки);

ознакомиться с правилами дома: графиком уборки, режимом тишины, правилами пользования лифтом и зонами разгрузки.

«Типичные сложности первых дней связаны с техническими моментами: работой домофона, шумом от ремонта соседей, перебоями в работе лифтов из-за перевозки строительных материалов. Многие жители не знают, куда обращаться по различным вопросам управления домом, что создаёт дополнительный стресс», – Василий Левин, эксперт по заселению, гендиректор управляющей компании «ПИК-Комфорт».

Эксперт отметил, что в первую неделю жители чаще всего обращаются по вопросам открытия лицевого счёта, выдачи дополнительных ключей от домофона, с запросами по горячей воде или отоплению, а также с жалобами на шум соседей или курение в подъезде. При этом новички часто волнуются и путаются с документами, а люди с опытом переездов, напротив, тщательно тестируют все коммуникации перед началом ремонта, чётко формулируют заявки и сразу оставляют копии документов в УК.

План по заселению: рекомендации и лайфхаки

Эксперт по заселению рекомендовал универсальный порядок действий на первую неделю:

первые 1-2 дня — приёмка квартиры с составлением актов, экстренная уборка строительной пыли;

середина недели — посещение УК для регистрации, открытие лицевого счета, подключение интернета и домофона;

к выходным — расстановка базовой мебели и проверка работы всех инженерных систем.

«Чтобы избежать бытового хаоса, рекомендуем сначала занести в квартиру только базовый набор мебели. Имеет смысл предусмотреть временные решения (скотч, крючки-липучки), заранее запастись бытовой химией и не захламлять проходы коробками», — Василий Левин.

Чтобы быстрее почувствовать себя как дома, оптимально обустроить хотя бы одну зону полностью, но оставьте достаточно пространства для манёвра, если что-то потребуется переместить или подвинуть.

Также стоит познакомиться с соседями — это поможет узнать, где находятся ближайшие магазины, аптека и остановки общественного транспорта. Левин посоветовал вступить в домовой чат и подписаться на официальный Telegram-канал жилого квартала, чтобы не пропустить важные объявления и уведомления и всегда быть в курсе новостей о жизни дома и района.

Что купить в новый дом

Критично важные «мелочи», о которых часто вспоминают слишком поздно:

запасные лампочки;

удлинители;

набор инструментов;

запас бытовой химии и инструментов для уборки строительной пыли, которая будет появляться ещё какое-то время.