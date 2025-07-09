Когда вырубка на участке может стать уголовным делом

Самовольная вырубка дерева на участке может стать причиной не только штрафа, но и уголовного дела — если пострадает природа или будут нарушены правила. В Госдуме напомнили: даже на своей даче спил требует разрешения, особенно если дерево относится к охраняемым видам или растет рядом с лесом.

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Вырубка деревьев на собственном участке регулируется законодательством и требует соблюдения установленных процедур. Об этом РИА Новости напомнил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, многие граждане ошибочно полагают, что вправе самостоятельно принимать решение о спиле деревьев на своей земле, однако на практике это может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность.

В случае самовольного спила дерева гражданам может грозить административный штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафа составляет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если при этом используются специальные технические средства, например бензопила или трактор, штраф увеличивается: для граждан — до 4–5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до 500 тыс. рублей. Помимо этого, возможно изъятие примененной техники в пользу государства.

Когда спил может стать уголовным преступлением

При отягчающих обстоятельствах — в случае нанесения значительного ущерба окружающей среде или злостного нарушения законодательства — самовольная вырубка может квалифицироваться как уголовное преступление. В этом случае предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет. Такие санкции закреплены в статье 260 УК, касающейся незаконной рубки лесных насаждений.

Колунов подчеркнул, что определяющим фактором становится не только наличие разрешения, но и порода дерева, его состояние и расположение. В некоторых случаях даже на собственном участке растение может считаться частью лесного фонда или охраняемого объекта.

При этом законодательство допускает ряд исключений, когда спил деревьев возможен без предварительного согласования с государственными структурами. Так, разрешение не требуется, если дерево:

Угрожает падением на здания или инженерные сети;

Находится в аварийном состоянии;

Полностью засохло или поражено вредителями;

Было высажено самим владельцем участка.

Однако даже в этих случаях необходимо иметь подтверждающие документы. Как правило, это акт экспертизы или заключение специализированной комиссии, подтверждающей опасное или аварийное состояние растения. Без таких бумаг вырубка может быть признана самовольной.

Особо охраняемые виды и породы деревьев

Колунов отметил, что вне зависимости от местоположения дерева на участке, требуется разрешение на спил пород, входящих в перечень ценных и охраняемых. В этот список на сегодняшний день включено около 50 видов, среди которых: дуб, ясень, клен, вишня, липа, вяз, сибирская лиственница и другие. Все они подпадают под особый режим защиты.

Перед вырубкой подобных деревьев необходимо обратиться в профильные ведомства — как правило, в местное управление лесного хозяйства или природоохранную инспекцию. Там проводится оценка состояния дерева, определяется необходимость спила и при положительном решении оформляется соответствующее разрешение. Без этого любые действия с охраняемыми породами считаются правонарушением.

Еще один важный аспект касается правового статуса участка. Даже если земля принадлежит гражданину, она может находиться в границах лесного фонда или прилегать к нему. Это касается, например, участков вблизи лесополосы, на окраинах СНТ или дачных поселков.

Если участок официально относится к землям лесного фонда, на нем действуют особые правила — такие же, как в лесу. Для любых работ, связанных с рубкой деревьев, требуется так называемый порубочный лист. Его можно получить только после оформления ряда документов, в том числе согласования в Рослесхозе или уполномоченном органе субъекта РФ. Отсутствие такого листа при вырубке деревьев является основанием для административного или уголовного преследования.

Краснокнижные животные

Колунов также напомнил о нормах охраны редких видов животных. Если на дереве, подлежащем вырубке, замечено гнездо птицы, занесенной в Красную книгу, или иного охраняемого вида, спиливать дерево категорически запрещается. Нарушение этой нормы может повлечь не только штраф, но и уголовную ответственность по статьям, связанным с уничтожением среды обитания редких животных.

В подобных случаях рекомендуется обращаться за консультацией в региональное управление Росприроднадзора или департамент охраны окружающей среды, чтобы получить официальную позицию. Колунов подчеркнул, что лучше заранее удостовериться в законности своих действий, чем впоследствии нести ответственность за нарушение природоохранного законодательства.