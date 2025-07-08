Чем заполнить освободившиеся в июле грядки

В июле началась вторая волна посевов. Упущенные весной сроки есть возможность наверстать ближе к середине лета.

Начало июля — идеальное время для огурцов семенами в грунт. Короткий вегетационный период обеспечит сбор до середины сентября. Сеять скороспелые сорта необходимо на подготовленные солнечные грядки для гарантированного результата, сообщает издание «Белновости.

Для всходов важно постоянно поддерживать почву влажной. При таком условии урожай можно будет собирать к завершению сезона первых посадок.

На месте майской зелени можно посеять укроп, петрушку и шпинат. Кресс-салат и кинза также отлично подходят для летнего посева. Молодые листья будут готовы уже через несколько недель.

Среди овощей быстрее всех созреет редис. Полный цикл от семечка до корнеплода займет всего около месяца.

Июль — самое время посеять горох и фасоль. Они успеют дать урожай в августе. Кроме того, насытят почву азотом после уборки.

В июльскую жару приживутся и теплолюбивые травы, такие как базилик, розмарин и тимьян.

Ранее стало известно, почему нельзя рыхлить грядки в июльскую жару. Взрыхлять верхний слой раскаленной земли — значит совершать двойной удар по посадкам. Первый связан с большой потерей влаги. Глубже, под поверхностью, земля еще сохраняет прохладу и воду. После поднятия ее наверх при рыхлении влага испаряется под лучами солнца. Результат такого мгновенного испарения — увядание растений, остановка их роста.

Второй удар наносится по самим корням. В поисках влаги и прохлады растения активно наращивают сеть молодых всасывающих корешков в верхних слоях почвы. Острое лезвие рыхлителя в жару обрывает и травмирует эти отростки.