Перечислены экзотические животные, которых можно завести дома

Экзотические животные - это уже давно не редкое явление. Тем не менее важно понимать, кого держать в домашних условиях можно, а от каких зверюшек лучше отказаться.

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К экзотическим животным относят ящериц, змей, крупных грызунов (шиншиллы, капибары), насекомых, некоторых птиц, обезьян, енотов, летучих лисиц, дикобразов, фенеков.

Перед тем, как взять кого-то необычного, нужно узнать больше о его образе жизни, питании, запахе, привычках. Обезьяна, например, выглядит мило, но только на первый взгляд. Она обладает немалой силой, а ещё может начать метить территорию. Попугай ара может кричать так, что на вас будут жаловаться соседи, а ещё он живёт до 50 лет.

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К счастью, некоторые экзотически зверьки всё же приживаются у многих. Например, это шиншилла, бородатая агама (ящерица), карликовый ёж, лемуры, сурикаты. Но последние два требуют много знаний и денег.

При этом в РФ по закону некоторых животных держать дома нельзя. Поэтому перед тем, как купить кого-то, проверьте, не входит ли он в список запрещённых.