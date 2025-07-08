Ученый назвал пять неприхотливых растений для яркого сада

Многие дачники мечтают о красивом цветущем саде, но не всегда готовы тратить много времени на уход за растениями. Доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета, лектор Общества «Знание» Константин Качкин в беседе с «ФедералПресс» назвал пять растений, которые легко выращивать даже новичкам.

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«Если вы хотите, чтобы ваш сад был ярким и живым до самых заморозков, выбирайте растения с длительным периодом цветения, устойчивые к засухе и неприхотливые к почве. Это бархатцы, календула, георгины, дельфиниум и нивяник», – отметил Константин Качкин.

Бархатцы. Цветут с июня до заморозков. Отличаются яркой окраской: желтые, оранжевые, бордовые и двухцветные тона. Устойчивы к жаре и засухе, любят солнце, хорошо растут на разных типах почв. Регулярное удаление увядших цветков стимулирует новое цветение.

Календула. Эти «ноготки» известны своими яркими оранжевыми и желтыми цветками. Легко размножаются самосевом, не боятся легкой полутени. Также цветут с начала лета до осени. Удаление отцветших соцветий помогает продлить цветение.

Георгины «Веселые ребята». Яркие и низкорослые, они цветут обильно с июля и до первых заморозков. Отличаются разнообразием форм и расцветок. Не требуют выкапывания клубней и быстро растут. Их легко вырастить из семян прямо в грунт. Предпочитают солнце и умеренный полив.

Нивяник. Также известен как садовая ромашка. Эти белые цветы с желтой серединой декоративны, долговечны и придают клумбе легкость. Цветут в середине лета, иногда повторно осенью. Нивяник предпочитает солнечные участки и хорошо дренированную почву.

Дельфиниум. Высокое растение с соцветиями синих, фиолетовых, розовых или белых оттенков. Имеет две волны цветения – в начале и конце лета. Требует плодородной почвы и подвязки. После первого цветения стебли рекомендуется срезать до земли.

Также ботаник дал несколько ключевых советов по уходу за цветами:

Соблюдайте ярусность при посадке — низкие цветы спереди, высокие сзади.

Обязательно удаляйте увядшие цветки, чтобы стимулировать повторное цветение.

Обеспечьте поддержку высоким растениям — дельфиниуму и нивянику.

Все растения любят солнце, но при этом по-разному реагируют на влагу и почву.

Эти пять растений создадут пышную и яркую клумбу, которая будет радовать глаз все лето с минимальными усилиями.