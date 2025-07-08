Советы агронома: как вырастить вкусную малину на садовом участке

Многие садоводы сталкиваются с трудностями при выращивании малины. Зачастую эта культура на участке не приживается. Как вырастить вкусные и полезные ягоды, рассказал aif.ru агроном Андрей Туманов.

Туманов рекомендовал начинать с выбора нескольких сортов обычной малины. По его словам, из пяти посаженных кустов разных сортов обычно приживается лишь один, наиболее подходящий к конкретным условиям участка. После того, как выживший сорт будет выявлен, рекомендуется приобрести еще несколько таких же кустов и сформировать малинник.

После приобретения опыта можно пробовать выращивать и ремонтантные сорта, или те, что плодоносят дважды за сезон. Важно помнить, что уход за обычной и ремонтантной малиной существенно отличается, поэтому их следует сажать на расстоянии друг от друга, чтобы избежать путаницы.

Агроном предостерег от распространенной ошибки окапывания кустов малины. Он пояснил, что у малины поверхностная корневая система, при окапывании корни можно повредить лопатой, из-за чего погибнет значительная часть растения. Кроме того, для малины важны хороший дренаж и солнечное место. Она не любит сухую почву, но и проливные дожди могут стать для нее губительными. В заключение специалист посоветовал начинающим садоводам сосредоточиться на выращивании обычной малины, как более неприхотливой и простой в уходе культуры.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал MIR24.TV, чем ремонтантная малина отличается от обычной. Главное — это способность формировать цветки и плоды на молодых однолетних побегах. Они, как и стебли «летней малины, начинают свой рост весной, но в середине лета в пазухах листьев образуются цветки, а в конце августа и в сентябре — ягоды. При чем образование цветков и плодов продолжается до самых морозов.