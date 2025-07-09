Ветеринары предупредили об опасности кукурузных початков для собак

Собакам нельзя давать кукурузные початки, потому что они могут серьезно навредить их здоровью. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

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Они уточнили, что сама кукуруза не представляет опасности, однако жесткий и волокнистый початок практически не переваривается. Поэтому он может застрять в кишечнике.

«Я не раз видел, как собак экстренно везли в клинику после того, как они нашли початки в мусоре или на гриле. Часто хозяева даже не догадывались о рисках», — рассказал специалист.

Самым опасным последствием является закупорка кишечника, она проявляется в виде рвоты, вялости, отказе от еды. В этом случае важно как можно скорее ехать к врачу. Среди других — удушье и раздражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина до этого говорила, что в жаркую погоду стоит разнообразить рацион домашних животных овощами, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец. По ее словам, часть сухого корма лучше заменить на влажный. Это особенно важно для кошек, которые обычно пьют мало воды.