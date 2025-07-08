Где «прячутся» пылевые клещи и как от них избавиться

Пылевые клещи обитают практически в каждой квартире. Разглядеть их невооруженным глазом невозможно, настолько они малы, однако людям эти микроскопические паразиты доставляют огромные проблемы. Пылевые клещи становятся причиной аллергических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы. Как предупредить их появление в доме, чем опасны пылевые клещи и как от них избавиться — в материале «Газеты.Ru».

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Пылевые клещи: где они обитают и как выглядят

Обычная домашняя пыль далеко не так безобидна, как кажется. Это благоприятная среда для размножения мельчайших существ — пылевых клещей. Идеальные для них условия обитания — температура 18–25 °C, повышенная влажность — от 55%. В квартирах и домах они чувствуют себя вольготно. Предпочитают селиться в мягкой мебели, матрасах и подушках, книгах, коврах, покрывалах, шторах, мягких игрушках.

Пылевые клещи распространены по всему земному шару. Их можно встретить в странах с суровым или умеренным климатом, в тропиках. Рассмотреть их можно только под микроскопом. Размер этих мельчайших паукообразных варьируется от 0,1 до 0,5 мм.

Форма тела пылевого клеща овальная, цвет — светло-бежевый или полупрозрачный, иногда с желтоватым оттенком. Поверхность тела покрыта мелкими волосками и бугорками, помогающими цепляться за волокна тканей.

Пылевой клещ — любимая модель макрофотографов. При макросъемке с высокой детализацией эти создания выглядят футуристично: огромные, с мясистым телом и устрашающей мордой.

В общей сложности насчитывается 150 видов пылевых клещей. В жилых помещениях распространены 13 видов, среди которых, в свою очередь, доминируют клещи-дерматофаги. Научное название — дерматофагоидисы.

Цикл жизни пылевого клеща составляет около 65–80 дней. За этот короткий период самка клеща откладывает около 60 яиц.

Чем опасны пылевые клещи

Несмотря на свой устрашающий вид, пылевой клещ не кусается и не присасывается к человеку. Как пояснила «Газете.Ru» врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова, пылевой клещ опасен продуктами своей жизнедеятельности.

Пылевые клещи питаются отмершими чешуйками эпидермиса. По данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, в норме за год у человека образуется до 400 граммов чешуек верхнего слоя кожи.

Пылевые клещи постоянно едят и активно испражняются — до 20 раз за сутки. Именно их фекальные выделения представляют главную опасность для человека.

Экскременты пылевых клещей накапливаются в домашней пыли. Затем в процессе уборки они поднимаются вместе с ней в воздух. Из-за своего мельчайшего размера они рассеиваются в воздухе, не оседая на пол до 20 минут. Все это время люди вдыхают выделения клещей. Если у человека есть предрасположенность к аллергии, реакция не заставит себя ждать.

При контакте с выделениями пылевых клещей возможно развитие аллергических реакций по типу:

аллергического ринита — проявляется насморком, заложенностью носа, чиханием;

респираторного аллергоза — комплекса заболеваний аллергического характера верхних и нижних дыхательных путей;

бронхиальной астмы — проявляется приступами удушья, кашлем, одышкой;

атопического дерматита — проявляется в виде экземы, зуда и воспаления кожи;

конъюнктивита — проявляется воспалением слизистой оболочки глаза;

акариазы — при попадании клещей в желудочно-кишечный тракт (например, у маленьких детей) возможно развитие инфекционного заболевания. Но этот вид недуга встречается редко.

Постоянные симптомы аллергии снижают качество жизни, вызывают усталость, нарушение сна и концентрации.

Как определить, что в квартире есть пылевые клещи

На то, что в квартире есть пылевые клещи, по словам врача-гастроэнтеролога, будут указывать:

хронический насморк,

чихание,

зуд кожи в местах, где нет видимых укусов.

«Клещи живут колониями и, как правило, скрываются в матрасах, подушках, постельном белье, мягкой мебели и одежде. Их привычные места обитания — там, где скапливается пыль: шкафы, в том числе книжные, кладовки. Шерсть домашних животных также является пищей для клещей, так что кошки и собаки будут способствовать распространению паразитов», — пояснила Елена Павлова.

Помимо жилых помещений, клещи обитают в прачечных, химчистках, на мягких сиденьях в театрах, автобусах и самолетах, в матрасах поездов дальнего следования, а также в пылесборниках пылесосов.

Как избавиться от пылевых клещей

Полностью уничтожить пылевых клещей в доме практически невозможно, но контролировать их численность, не допуская опасного уровня, вполне реально, отметила Елена Павлова.

Основные меры по борьбе с пылевыми клещами в квартире:

Меняйте постельное белье не реже одного раза в неделю.

Используйте специальные пылезащитные натяжные чехлы для матрасов. Стирать чехлы, как и постельное белье, нужно не реже раза в неделю.

При смене постельного белья пылесосьте матрасы.

Меняйте матрас каждые 5 лет — со временем он становится благоприятной средой для обитания клещей.

Регулярно проводите влажную уборку — в идеале ежедневно. Обязательно протирайте пол под кроватью.

Своевременно меняйте перьевые и пуховые подушки и одеяла.

Отдавайте предпочтение постельным принадлежностям из синтетических материалов: они менее привлекательны для клещей.

Избавьтесь от ковров и ковролина. По возможности минимизируйте количество мягкой мебели с тканевой обивкой: в ней скапливаются пыль и клещи.

Храните книги на закрытых полках. Еженедельно протирайте поверхность полок слегка влажной тканью.

При уборке пыли в доме используйте только влажную тряпку. Откажитесь от пипидастра: сухая уборка лишь поднимает пыль и аллергены в воздух.

Для дезинфекции мягкой мебели используйте парогенератор: он эффективно уничтожает пылевых клещей.

От пылевых клещей нужно особенно беречь детей, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-аллерголог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.

Врач-аллерголог рекомендует:

Еженедельно мыть детские игрушки горячей водой и хранить их в закрытых шкафчиках или контейнерах, предотвращая накопление пыли.

Ребенок не должен спать рядом с пушистыми игрушками: так повышается риск контакта с аллергеном.

Вместо тканевых покрытий на детских стульях желательно использовать пластиковые или деревянные сиденья, легко очищаемые от загрязнений.

Старайтесь чаще менять подголовники и боковые части колясок и автокресел.

Нежелательно использовать дополнительные чистящие средства при стирке игрушек, так как на них у ребенка тоже может быть аллергия.

В свою очередь Елена Павлова рекомендует отказаться от сбора библиотеки дома: это слишком благоприятная среда для жизни и размножения пылевых клещей.

«К сожалению, от домашних животных тоже придется отказаться, если есть выраженные проблемы с аллергией на пылевого клеща: питомцы могут быть переносчиками аллергенов», — добавила она.

Химические средства борьбы с пылевыми клещами

На рынке представлены эффективные химические препараты для противоклещевой обработки помещений, мебели и белья. Однако они требуют строгого соблюдения мер безопасности, иначе велик риск токсического воздействия на человека.

Несмотря на то, что химические препараты эффективны, их действие временно. Так что без стандартной влажной уборки и других подобных мер не обойтись.

Врачи напоминают: только регулярное проведение профилактических мероприятий позволит контролировать численность пылевых клещей и снизить риск аллергии. Если вы все-таки хотите бороться с микрозахватчиками химическими средствами, обязательно проконсультируйтесь с профессиональными дезинсекторами.