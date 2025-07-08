Дизайнер рассказал, как бюджетно преобразить кухню

Дизайнер Моисеев призвал выбирать матовые фасады с текстурой дерева
Добиться визуального эффекта дорогой кухни можно не выходя за рамки небольшого бюджета. Об этом «Газете.Ru» рассказал арт-дизайнер бренда «Кухонный Двор» Александр Моисеев.
«Выбирайте матовые фасады с текстурой дерева или камня. Одна из частых ошибок – ставить кухню в total-глянце в попытке создать эффект дорогого интерьера. Почему это не всегда работает: глянец усиливает блики и подчеркивает все неровности – особенно в темных тонах. Пространство может казаться перегруженным. Матовые и текстурные фасады – особенно под дерево, шпон или камень – выглядят сдержанно и благородно. Они создают ощущение глубины и визуального спокойствия», — рассказал он.
Моисеев также отметил, что матовые поверхности «поглощают» свет и добавляют интерьеру основательности. Особенно хорошо работает сочетание текстурного дуба и графитового матового.
«Глянцевые фасады при этом тоже актуальны — особенно в варианте ультраглянца и при точечном использовании. В светлых, компактных кухнях с современной геометрией они могут добавить объема и легкости. Главное — баланс и грамотное сочетание с другими материалами», — добавил эксперт.
Он также посоветовал покупать встраиваемую технику и шкафы до потолка.
«Многие по старинке оставляют зазор между верхними шкафами и потолком. Но современные кухни уже давно отказываются от этой идеи. Встроенная техника и шкафы до потолка дают единый монолитный фасад. Это всегда выглядит дороже, аккуратнее и в духе премиальных проектов. Даже если потолки невысокие, цельная вертикаль вытягивает пространство вверх. А верхние глухие шкафы – идеальное место для всего на всякий случай», — объяснил дизайнер.
Из идей дизайнер отметил интегрированные ручки вместо привычных.
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«Обычные накладные ручки могут мгновенно выдать бюджетный уровень кухни. Особенно если это типовые металлические варианты. Даже недорогая кухня начинает выглядеть иначе, если убрать обычные скобы и заменить их на систему push-to-open или выбрать ручки с характером, — рассказал Моисеев.
Еще один лайфхак, по его мнению, — монолитная столешница и фартук из одного материала.
«Обычно столешницу выбирают одного цвета, а фартук – другого. Но премиальные кухни почти всегда используют единый материал – камень, керамогранит, HPL-панель. Единая фактура создает ощущение целостности и визуальной "чистоты", что особенно важно в открытых кухнях-гостиных», — посоветовал он.
Без внимания дизайнер рекомендовал не оставлять акцентную подсветку.
«Свет под верхними шкафами – уже стандарт. Но премиальность рождается из нюансов. Подсветка по цоколю, внутри ящиков, по периметру открытых ниш – делает кухню современной, одновременно уютной и технологичной. Теплая нейтральная подсветка, особенно с диммером, превращает кухню в уютное пространство, где хочется находиться. К тому же когда подсветка только под верхними шкафами – это норма. Но когда свет появляется у цоколя, в нишах или ящиках – это уже внимание к деталям. Это всегда ассоциируется с дорогими интерьерами», – объяснил Моисеев.