Дизайнер рассказал, как бюджетно преобразить кухню

Добиться визуального эффекта дорогой кухни можно не выходя за рамки небольшого бюджета. Об этом «Газете.Ru» рассказал арт-дизайнер бренда «Кухонный Двор» Александр Моисеев.

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«Выбирайте матовые фасады с текстурой дерева или камня. Одна из частых ошибок – ставить кухню в total-глянце в попытке создать эффект дорогого интерьера. Почему это не всегда работает: глянец усиливает блики и подчеркивает все неровности – особенно в темных тонах. Пространство может казаться перегруженным. Матовые и текстурные фасады – особенно под дерево, шпон или камень – выглядят сдержанно и благородно. Они создают ощущение глубины и визуального спокойствия», — рассказал он.

Моисеев также отметил, что матовые поверхности «поглощают» свет и добавляют интерьеру основательности. Особенно хорошо работает сочетание текстурного дуба и графитового матового.

«Глянцевые фасады при этом тоже актуальны — особенно в варианте ультраглянца и при точечном использовании. В светлых, компактных кухнях с современной геометрией они могут добавить объема и легкости. Главное — баланс и грамотное сочетание с другими материалами», — добавил эксперт.

Он также посоветовал покупать встраиваемую технику и шкафы до потолка.

«Многие по старинке оставляют зазор между верхними шкафами и потолком. Но современные кухни уже давно отказываются от этой идеи. Встроенная техника и шкафы до потолка дают единый монолитный фасад. Это всегда выглядит дороже, аккуратнее и в духе премиальных проектов. Даже если потолки невысокие, цельная вертикаль вытягивает пространство вверх. А верхние глухие шкафы – идеальное место для всего на всякий случай», — объяснил дизайнер.

Из идей дизайнер отметил интегрированные ручки вместо привычных.

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«Обычные накладные ручки могут мгновенно выдать бюджетный уровень кухни. Особенно если это типовые металлические варианты. Даже недорогая кухня начинает выглядеть иначе, если убрать обычные скобы и заменить их на систему push-to-open или выбрать ручки с характером, — рассказал Моисеев.

Еще один лайфхак, по его мнению, — монолитная столешница и фартук из одного материала.

«Обычно столешницу выбирают одного цвета, а фартук – другого. Но премиальные кухни почти всегда используют единый материал – камень, керамогранит, HPL-панель. Единая фактура создает ощущение целостности и визуальной "чистоты", что особенно важно в открытых кухнях-гостиных», — посоветовал он.

Без внимания дизайнер рекомендовал не оставлять акцентную подсветку.