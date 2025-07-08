Дизайнер Моисеев призвал выбирать матовые фасады с текстурой дерева

Газета.Ru

Добиться визуального эффекта дорогой кухни можно не выходя за рамки небольшого бюджета. Об этом «Газете.Ru» рассказал арт-дизайнер бренда «Кухонный Двор» Александр Моисеев.

Дизайнер рассказал, как бюджетно преобразить кухню
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«Выбирайте матовые фасады с текстурой дерева или камня. Одна из частых ошибок – ставить кухню в total-глянце в попытке создать эффект дорогого интерьера. Почему это не всегда работает: глянец усиливает блики и подчеркивает все неровности – особенно в темных тонах. Пространство может казаться перегруженным. Матовые и текстурные фасады – особенно под дерево, шпон или камень – выглядят сдержанно и благородно. Они создают ощущение глубины и визуального спокойствия», — рассказал он.

Моисеев также отметил, что матовые поверхности «поглощают» свет и добавляют интерьеру основательности. Особенно хорошо работает сочетание текстурного дуба и графитового матового.

«Глянцевые фасады при этом тоже актуальны — особенно в варианте ультраглянца и при точечном использовании. В светлых, компактных кухнях с современной геометрией они могут добавить объема и легкости. Главное — баланс и грамотное сочетание с другими материалами», — добавил эксперт.

Он также посоветовал покупать встраиваемую технику и шкафы до потолка.

«Многие по старинке оставляют зазор между верхними шкафами и потолком. Но современные кухни уже давно отказываются от этой идеи. Встроенная техника и шкафы до потолка дают единый монолитный фасад. Это всегда выглядит дороже, аккуратнее и в духе премиальных проектов. Даже если потолки невысокие, цельная вертикаль вытягивает пространство вверх. А верхние глухие шкафы – идеальное место для всего на всякий случай», — объяснил дизайнер.

Из идей дизайнер отметил интегрированные ручки вместо привычных.

«Обычные накладные ручки могут мгновенно выдать бюджетный уровень кухни. Особенно если это типовые металлические варианты. Даже недорогая кухня начинает выглядеть иначе, если убрать обычные скобы и заменить их на систему push-to-open или выбрать ручки с характером, — рассказал Моисеев.

Еще один лайфхак, по его мнению, — монолитная столешница и фартук из одного материала.

«Обычно столешницу выбирают одного цвета, а фартук – другого. Но премиальные кухни почти всегда используют единый материал – камень, керамогранит, HPL-панель. Единая фактура создает ощущение целостности и визуальной "чистоты", что особенно важно в открытых кухнях-гостиных», — посоветовал он.

Без внимания дизайнер рекомендовал не оставлять акцентную подсветку.

«Свет под верхними шкафами – уже стандарт. Но премиальность рождается из нюансов. Подсветка по цоколю, внутри ящиков, по периметру открытых ниш – делает кухню современной, одновременно уютной и технологичной. Теплая нейтральная подсветка, особенно с диммером, превращает кухню в уютное пространство, где хочется находиться. К тому же когда подсветка только под верхними шкафами – это норма. Но когда свет появляется у цоколя, в нишах или ящиках – это уже внимание к деталям. Это всегда ассоциируется с дорогими интерьерами», – объяснил Моисеев.