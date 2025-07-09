Что поза спящей кошки может рассказать о ее состоянии

В старину считали, что если кошка или кот свернулись клубком и спрятали носы, то в ближайшие дни стоит ждать похолодания. Сейчас по позе спящей кошки можно сделать выводы о ее настроении и здоровье, пишет автор канала «Котоварня | Мир Зоопсихолога» Татьяна Родионова.

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По словам специалиста, спящая кошка становится открытой книгой. При этом сделать выводы о настроении животного можно достаточно легко, ведь спят кошки до 16 часов в день. Если кошка максимально вытянулась в струнку, то она всему доверяет и находится в состоянии покоя. Если же она лежит животом вниз, лапки подобрала поближе к себе, то это означает, что кошка отдыхает, но готова вскочить в случае тревоги и убежать. Если же у животного тревожное настроение, то она свернется поплотнее, спрячет нос и прикроет его хвостом. Скрученные, ни на что не похожие позы во сне, свидетельствуют о желании домашнего питомца размять мышцы. Если же кошка спит постоянно с вывернутой шеей или прижимает голову к предмету, это может свидетельствовать о боли и дискомфорте. Если сон животного стал беспокойным и изменилась его продолжительность, то стоит обратить внимание, не изменилась ли погода и не появился ли новый запах в доме. К ветеринару надо обратиться, если у спящей кошки регулярно прослеживается внешне беспричинный дискомфорт. Как «ГлагоL» сообщал ранее, кошки — существа с независимым характером, и их привязанность нельзя купить кормом или лаской. Иногда питомец игнорирует того, кто его кормит, а вместо этого выбирает человека, который вообще не считает себя «кошатником».