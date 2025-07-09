Изысканность и вкус: пять цветов интерьера, от которых нельзя устать

При создании интерьера дизайнеры рекомендуют использовать несколько цветов, которые создадут образ помещения на все времена и не смогут надоесть его владельцу. Об этом рассказал канал «Уютный дом с BLIZKO». Из моды эти цвета в интерьере не выйдут никогда, уточняют специалисты. Лидирует среди них теплый белый, создающий уют и остающийся нейтральным фоном для любых решений дизайнера. На фоне стен такого цвета прекрасно смотрится мебель любых оттенков.

Вторым цветом называют глубокий синий, он добавит изысканности в интерьер и создаст атмосферу покоя. Дополнить его можно мебелью из темного дерева, кожаным креслом глубоких оттенков.

Серый жемчужный придаст помещению элегантности, оставаясь уютным. На стены такого цвета можно повесить большое зеркало в металлической раме и мебелью светлых оттенков. Оливковый цвет принесет в интерьер гармонию и ощущение связи с природой. Сочетать его лучше с мебелью из массива дерева.

Песочный бежевый создаст расслабляющее пространство. Акцентами в комнате, где стены такого цвета, может стать текстиль и мебель природных оттенков: используйте подушки в зеленых оттенках и мебель теплых коричневых цветов.

«ГлагоL» сообщал, что самая большая тенденция 2025 года в интерьере — это желание людей придать своим домам индивидуальность. Они хотят создать и рассказать свою собственную историю — будь то культура, история или традиции.