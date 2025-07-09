Кинолог объяснил, чем опасны для собаки семена заячьего ячменя

Семена заячьего ячменя опасны для собак, так как могут проникать глубоко под кожу и травмировать питомца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«У растения много названий: заячий, мышиный ячмень, устюк – это все о нем. Научное название – Hordeum Leporinum. Это сорняк, который распространен в европейской части страны, а также южных и юго-восточных регионах. Любит жару и растет вдоль дорог, на окраинах полей, пустырях. Когда его семена созревают, а это происходит обычно как раз в июле, они представляют настоящую угрозу для собак», – сказал Голубев.

Он подчеркнул, что, пока растение зеленое и мягкое, опасности оно не представляет.

«В июле трава уже начинает жухнуть. Семена буквально выстреливают от колоса – именно они и представляют опасность. Дело в том, что они покрыты очень маленькими шипами, которые крайне легко цепляются за шерсть, проникают внутрь кожи, могут даже попасть в глаза и нос. Само собой, со временем это приводит к воспалению и боли», – добавил кинолог.

Специалист отметил, что самостоятельно вытащить семена растения невозможно – потребуется помощь ветеринарного специалиста, а удалять инородное тело придётся с помощью надреза.

Кинолог также уточнил, что в Москве и Подмосковье заячий ячмень встречается реже и растет преимущественно на песчаной почве.