Садовод дала совет по спасению урожая от жары

В условиях аномальной жары, которая пришла на территорию Нижегородской области, важно обеспечить правильный уход за растениями, чтобы они не пострадали. Садовод Октябрина Ганичкина поделилась советами, которые помогут огородникам сохранить урожай.

По словам эксперта, резкие перепады температуры могут негативно сказаться на растениях, замедляя их рост и развитие. Для защиты растений в теплицах рекомендуется вечером обильно поливать дорожки и почву.

Также необходимо полностью открыть двери с обеих сторон для обеспечения хорошей вентиляции. Это особенно важно для теплолюбивых культур, таких как огурцы, а также для арбузов, дынь, перцев и баклажанов. На ночь двери следует оставлять открытыми, чтобы растения могли адаптироваться к более низкой температуре.

Если у вас есть теплицы с остеклением, Ганичкина рекомендует смешать 10 литров воды со стаканом гашёной извести. Полученным раствором нужно обработать крышу теплицы, чтобы рассеять солнечные лучи и предотвратить ожоги листьев. В открытом грунте огурцы также могут пострадать от жары, поэтому важно поливать грядки, но делать это аккуратно, избегая попадания воды на растения.

Для защиты огурцов и помидоров от перегрева рекомендуется накрыть грядки тонким белым нетканым материалом.

Деревья можно поливать холодной водой из шланга, рассказала агроном интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Особое внимание следует уделить капусте, картофелю и моркови, так как без достаточного полива эти культуры могут увядать и плохо восстанавливаться.

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