Сколько людей в России предпочитают украшать дома растениями

Самым востребованным элементом декора за последний год стали растения.

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Вслед за зелёным декором идут картины, шторы и вазы.

Информацией об этом с "РГ" поделились аналитики "Поиска" компании "Яндекс".

Согласно данным исследования, на растения, как наиболее популярный элемент интерьера, приходится 35% всех поисковых запросов по теме декора.

Отдельно отмечается, что во всех городах-миллионниках озеленение стабильно занимает первую строчку. Вслед за растениями россияне чаще всего интересуются картинами - 25% запросов, далее - шторами, вазами и статуэтками. Самые высокие показатели интереса зафиксированы в Воронеже, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Эксперты подчеркивают, что жители Москвы и Санкт-Петербурга проявляют повышенный интерес к интерьерному текстилю - подушкам, пледам и скатертям. Петербуржцы также лидируют по количеству запросов о картинах, а воронежцы чаще всего ищут растения и шторы. В Омске востребована посуда - она превышает средние показатели по другим мегаполисам на 85%. В то же время в Челябинске и Волгограде посуда оказалась наименее популярной категорией.

По результатам аналитики, пользователи чаще всего переходят к товарам в ценовом диапазоне от 1 000 до 5 000 рублей. Это касается большинства категорий - от ковров и картин до текстиля и растений. Исключение составляют предметы мебели: журнальные столики, светильники и пуфы стали лидерами по медианной стоимости - 6 800, 5 500 и 3 800 рублей соответственно. Интерес к премиальному сегменту фиксируется эпизодически. Так, самым дорогим товаром, который привлек внимание пользователей в этом году, стала ваза стоимостью 8 миллионов рублей.

Изучение данных показало, что декор стал важной частью повседневной эстетики - интерес к теме активно растет и в блогах, и в социальных сетях, и в цифровых сервисах. Люди все чаще формируют представление о доме не по каталогам, а по картинкам, советам и личным историям.