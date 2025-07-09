Проверенные народные методы и рецепты от комаров и мошек

«Я обычно протираю лицо и руки почвой. Комар из земли появляется и боится ее. Есть такая почва, она как мох (нярсораха нян,гад), протираешь ею оголенные места – лицо и кисти рук. Комары на расстоянии будут летать», – посоветовал в соцсетях ямалец Хаты Евай.

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Гнус не любит резких запахов эфирных масел. Как показал народный опыт, более эффективны масла лаванды, мяты, базилика, эвкалипта, мелиссы, герани и лимона. Несколько капель обычно добавляют в ароматическую лампу, также можно смочить эфирами салфетку и брать ее с собой на прогулку.

В Сети можно встретить рецепты эфирного крема для защиты от мошкары. Несколько капель масла розмарина, гвоздики, лаванды, герани или мяты нужно смешать с одной столовой ложкой растительного масла. Этот раствор можно наносить на открытые участки тела. Но перед применением такого крема нужно проверить, нет ли у вас аллергической реакции на эфиры.

Боится гнус и сладкого запаха ванили. В одном литре теплой воды растворите пакетик обычного кондитерского ванилина, а потом распрыскайте смесь на одежду пульверизатором. Также можно смешать ванилин (50 гр) с детским кремом или растительным маслом и наносить смесь на кожу.

Считается, что отпугивает насекомых и запах рыбьего жира. Им смазывают запястья, сгибы локтей и кожу за ушами.

Также собирают букетик из свежих или сухих лавровых листьев и ставят у кровати. Запаха этой приправы боятся комары. Также можно разрезать лимон, вставить в него семена гвоздики и положить рядом с собой.

В костер бросают ветки хвойных деревьев, чтобы отпугнуть гнус

Гнус выкуривают хвойным дымом. Есть несколько способов:

можно сделать таежные свечи из живицы и свежей шишки и подпалить ее (она должна тлеть);

опрыскать раствором из аптечного дегтя и медицинского спирта шишку, а потом поджечь ее (не допускайте огня, шишка должна тлеть и пускать дым);

бросить в костер веточки сосны, ели или можжевельника.

Если нет времени на приготовление народных репеллентов или ингредиентов, то от гнуса спасет плотная одежда в несколько слоев с капюшоном и москитной маской.

Биолог Алексей Яновский объяснил причины небывалого нашествия мошкары. Почему этих насекомых стало больше и к каким неприятным сюрпризам надо готовиться, читайте в материале «ФедералПресс».