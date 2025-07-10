Рецепт удобрения для гигантского лука

Любая лишняя влага для лука в июле это враг. Об этом дачникам рассказали авторы издания «Белновости.

Чрезмерный полив может спровоцировать загнивание донца луковицы, пробуждение спящих почек и рост новой зелени вместо наращивания массы и плотности чешуй.

Для набора массы луковице необходимо переключить свои ресурсы на дозревание. Однако для того, чтобы достигнуть рекордных размеров, одного только прекращения полива будет мало.

В жарком июле луку критично необходимо удобрение фосфором и калием. Они отвечают за формирование крупных, плотных луковиц и ускорение процесса созревания.

Чтобы приготовить раствор, понадобятся 10 литров теплой воды, одна столовая ложка суперфосфата и одна чайная ложка сульфата калия. Все необходимо тщательно перемешать, а суперфосфат заранее залить небольшим количеством горячей воды для размягчения.

Лук важно поливать раствором под корень, избегая попадания на перо, из расчета одно ведро на один квадратный метр грядки.Такая подкормка стимулирует отток питательных веществ из отмирающего пера в луковицу, ускоряя ее рост и уплотнение чешуй. После такого удобрения головки луковиц должны стать ощутимо тяжелее и крупнее.

Ранее садоводам рассказали, чем заполнить освободившиеся в июле грядки. На месте майской зелени можно посеять укроп, петрушку и шпинат. Кресс-салат и кинза также отлично подходят для летнего посева. Молодые листья будут готовы уже через несколько недель. Среди овощей быстрее всех созреет редис. Полный цикл от семечка до корнеплода займет всего около месяца.