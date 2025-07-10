Названо главное правило обрезки листьев земляники

Последний урожай земляники собирают новосибирские дачники. Сейчас – самое время помочь ягоде подготовиться к следующему сезону, напомнила профессор НГАУ Галина Титова.

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«Убираем лишние усы у земляники, – говорит профессор. – После окончания сборов нужно провести обработку против болезней, подкормить и прорыхлить растения».

Еще один важный вопрос, который волнует дачников, что делать с листьями.

«Многие просто уверенно обрезают, считая, что это обязательный прием, но это совсем не так, – говорит Галина Титова. – Обрезают надземную часть, если земляника была поражена земляничным клещом. В этом случае можно обрезать всю надземную часть, оставляя 1,5-2 см, и обработать препаратами, но делать это нужно сразу после последнего сбора».

Если клеща нет, листья земляники лучше не обрезать, иначе есть риск остаться без ягоды на следующий год. Дело в том, что у земляники в июле начинает закладываться урожай следующего года, и он сильно зависит от ухода за растениями в этот период. Обрезка листьев, как правило, снижает урожай будущего года на 40-50%.

Признаки поражения листа клещом увидеть несложно, отмечает Галина Титова. Они становятся деформированными, слабо растут, часто морщатся и имеют неестественный маслянистый блеск.

Ранее мы писали о том, что горожане за неделю собрали в полях под Новосибирском три тонны земляники. В этом году земляники меньше обычного из-за майских холодов, говорят аграрии.