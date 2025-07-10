Почему осенняя обрезка поросли вредит малине перед холодами

Малина чаще остальных кустарников страдает от неправильной обрезки и потому не приносит желаемого урожая. О самых распространенных ошибках в этом садовом деле сообщает издание Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

Обрезать побеги после сбора урожая действительно полезно, но не в любое время. Некоторые садоводы удаляют их в конце лета или начале осени. В этот период куст активно работает - на побегах формируются плодовые почки, закладывающие урожай следующего сезона. Они не успеют сформироваться, если ветви обрезать именно в это время. Специалисты советуют отложить обрезку до весны и провести ее до начала сокодвижения.

Малиновые кусты по осени зачастую превращаются в заросли, и садоводы секатором убирают молодую поросль. Молодые побеги в августе-сентябре на самом деле играют важную роль: участвуют в фотосинтезе, копят питательные вещества и благотворно влияют на корневую систему. Всю поросль лучше тоже оставить до весны, а там уже оценить, какие побеги развиваются хорошо, а какие нужно убрать.