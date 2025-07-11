Химик рассказал, какие компоненты бытовой химии опасны для здоровья

В число опасных компонентов в бытовой химии входят такие вещества, как ПАВы, хлор и его соединения, аммиак, фосфаты и формальдегид, рассказал «Газете.Ru» химик, основатель компании «Аллхимика» Алексей Байчурин.

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«Под "опасными компонентами" чаще всего подразумеваются вещества, которые при частом использовании или неправильной дозировке могут навредить здоровью человека или окружающей среде. Например, это поверхностно-активные вещества (ПАВы). Например, лаурилсульфат натрия может вызывать раздражения кожи, аллергии, нарушает микрофлору. Чаще всего ПАВы содержатся в средствах для мытья посуды, пола, в универсальных чистящих средствах. Хлор тоже токсичен, особенно при вдыхании. Он вызывает ожоги слизистых, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Содержится в отбеливателях, дезинфицирующих средствах, средствах для ванных и туалетных комнат», — отметил Байчурин.

Аммиак тоже опасен при вдыхании. Он вызывает головные боли, раздражение глаз и дыхательных путей. Содержится в средствах для стекол и зеркал.

«В список также входят фосфаты, которые при длительном использовании вызывают аллергические реакции и проблемы дыхательных путей. Содержатся в стиральных порошках, средствах для посудомоек. Формальдегид и его производные тоже не безопасны. Это канцероген, который может вызывать раздражение дыхательных путей. Содержится в ароматизаторах, освежителях воздуха», — заключил специалист.

По словам Байчурина, от химии, в состав которой входят эти вещества, совсем отказываться не стоит, однако не стоит их использовать при регулярной уборке и для мытья посуды или стирки одежды.