Названы собаки, которые чаще других страдают от жары

Хуже всего такую погоду переносят крупные и гигантские породы, заявил Владимир Голубев.

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В интервью агентству «Москва» президент Российской кинологической федерации рассказал, что в группе риска также находятся брахицефальные породы и питомцы, имеющие сердечно-сосудистые, лёгочные и эндокринные заболевания, животные с избыточным весом и пожилые собаки. При этом жара представляет опасность и для щенков, так как у них недостаточно развита терморегуляция.

Эксперт дал базовые рекомендации для владельцев. Во-первых, необходимо обеспечить животному доступ к чистой и свежей воде, её следует менять в миске дважды в день. Во-вторых, гулять следует рано утром или поздно вечером. В-третьих, нужно избегать прогулок под палящим солнцем, по раскалённому асфальту и песку.