Как правильно вписать растения в интерьер квартиры

Россияне чаще всего украшают свои дома живыми растениями. Об этом свидетельствуют их поисковые запросы.

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Комнатные растения оказались самым востребованным элементом декора за последний год. Такие данные приводят аналитики Поиска Яндекса. Согласно их исследованию, на растения приходится 35 % всех поисковых запросов по теме декора. Озеленение стабильно занимает первую строчку во всех городах-миллионниках, включая Омск.

В пятёрку лидеров по количеству запросов также вошли картины (25 %), шторы, вазы и статуэтки. Кроме того, выяснилось, что омичи увлекаются посудой. Их поисковый интерес к этой категории предметов обихода оказался гораздо выше (сразу на 85 %), чем у жителей других мегаполисов.

Домашние растения, действительно, хорошо вписываются в любой интерьер. В квартире со стенами светлых тонов зелень станет ярким акцентом. А домам, чьи хозяева выбрали обои и мебель сочных цветов, растения добавят уют. Чтобы зелень гармонично вписалась в интерьер и не засохла раньше времени, необходимо тщательно продумать озеленение. Растения должны быть пропорциональны комнате, не мешать проходу. Обязательно учитывайте их потребность в свете и влажности.

На выбор растений влияют функции, которые зелень будет выполнять, и место. Приведём несколько идей, чем и с какими целями озеленить жилое пространство.

Высокие растения в больших кадках. Крупные экземпляры, стоящие на полу, зонируют комнату и очерчивают пространство в студиях. С их помощью проще отделить обеденную зону от уголка для отдыха.

Горшечные цветы. Универсальный элемент, для которого проще всего найти место. Аккуратные цветы в горшках заполнят небольшие пустоты на полках и стеллажах, добавят фактуру и эстетику.

Растения в подвесных кашпо. Такие композиции сэкономят пространство, создадут эффект "парящего" сада. Можно подвешивать над столами или в оконных проёмах (если стены достаточно толстые).

Флорариумы. В доме может быть целый мини-сад за стеклом - закрытый или полузакрытый контейнер (ваза, банка, аквариум), в котором создается особая экосистема для растений. Для влажных флорариумов подходят фиттония, селагинелла, мини-папоротники, мох, для сухих - кактусы, суккуленты. К растениям добавляют естественный декор: камни, песок, коряги, фигурки.

Фитомодули. Это вертикальные конструкции из рамы и контейнеров, в которые ставятся горшки с растениями. Они крепятся на стену, создавая акцентные зоны или зонируя пространство.

Чтобы растения стали украшением дома, а не засохшим мусором, необходимо заранее подготовиться к их появлению в вашем жилье. Как это сделать и на что обратить внимание ещё на этапе выбора цветов, рассказывала "плантоголик" со стажем в выпуске нашего экологического подкаста "Ой, не туда".

Если же вам не хватает экзотики, можно посмотреть на необычные растения сразу в нескольких городских локациях. Манго, Рука Будды, магнолии - что только не встретишь в местных оранжереях и ботанических садах. Где искать такие уголки, "Омск Здесь" рассказывал в своём материале.