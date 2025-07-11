Как правильно вписать растения в интерьер квартиры

Зелёный декор: как вписать растения в интерьер
Россияне чаще всего украшают свои дома живыми растениями. Об этом свидетельствуют их поисковые запросы.
Комнатные растения оказались самым востребованным элементом декора за последний год. Такие данные приводят аналитики Поиска Яндекса. Согласно их исследованию, на растения приходится 35 % всех поисковых запросов по теме декора. Озеленение стабильно занимает первую строчку во всех городах-миллионниках, включая Омск.
В пятёрку лидеров по количеству запросов также вошли картины (25 %), шторы, вазы и статуэтки. Кроме того, выяснилось, что омичи увлекаются посудой. Их поисковый интерес к этой категории предметов обихода оказался гораздо выше (сразу на 85 %), чем у жителей других мегаполисов.
Домашние растения, действительно, хорошо вписываются в любой интерьер. В квартире со стенами светлых тонов зелень станет ярким акцентом. А домам, чьи хозяева выбрали обои и мебель сочных цветов, растения добавят уют. Чтобы зелень гармонично вписалась в интерьер и не засохла раньше времени, необходимо тщательно продумать озеленение. Растения должны быть пропорциональны комнате, не мешать проходу. Обязательно учитывайте их потребность в свете и влажности.
На выбор растений влияют функции, которые зелень будет выполнять, и место. Приведём несколько идей, чем и с какими целями озеленить жилое пространство.
- Высокие растения в больших кадках. Крупные экземпляры, стоящие на полу, зонируют комнату и очерчивают пространство в студиях. С их помощью проще отделить обеденную зону от уголка для отдыха.
- Горшечные цветы. Универсальный элемент, для которого проще всего найти место. Аккуратные цветы в горшках заполнят небольшие пустоты на полках и стеллажах, добавят фактуру и эстетику.
- Растения в подвесных кашпо. Такие композиции сэкономят пространство, создадут эффект "парящего" сада. Можно подвешивать над столами или в оконных проёмах (если стены достаточно толстые).
- Флорариумы. В доме может быть целый мини-сад за стеклом - закрытый или полузакрытый контейнер (ваза, банка, аквариум), в котором создается особая экосистема для растений. Для влажных флорариумов подходят фиттония, селагинелла, мини-папоротники, мох, для сухих - кактусы, суккуленты. К растениям добавляют естественный декор: камни, песок, коряги, фигурки.
- Фитомодули. Это вертикальные конструкции из рамы и контейнеров, в которые ставятся горшки с растениями. Они крепятся на стену, создавая акцентные зоны или зонируя пространство.
Чтобы растения стали украшением дома, а не засохшим мусором, необходимо заранее подготовиться к их появлению в вашем жилье. Как это сделать и на что обратить внимание ещё на этапе выбора цветов, рассказывала "плантоголик" со стажем в выпуске нашего экологического подкаста "Ой, не туда".
Если же вам не хватает экзотики, можно посмотреть на необычные растения сразу в нескольких городских локациях. Манго, Рука Будды, магнолии - что только не встретишь в местных оранжереях и ботанических садах. Где искать такие уголки, "Омск Здесь" рассказывал в своём материале.