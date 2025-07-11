О чем говорят позы сна собак и кошек

Даже у домашних любимцев каждая поза сна может что-то означать. Понаблюдайте за своим пушистиком и узнайте, как он больше всего любит лежать, когда отдыхает.

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Сон на боку

Такая поза означает, что собака полностью вам доверяет и чувствует себя максимально комфортно. Если у пса дёргаются лапы, значит, он переживает фазу спокойного и глубокого сна. Всё то же самое касается кошек.

Поза льва

В этом положении собака лежит животом вниз, а голову кладёт на передние лапы. Указывает такая поза на бдительность питомца. Аналогичная история с кошками: они так спят, когда хотят быть всегда начеку.

Поза супермена

Так спят именно собаки. В частности, французские бульдоги, мопсы, корги. Эта поза характеризует питомца как активного и весёлого.

Сон на спине

Эта поза демонстрирует абсолютные расслабленность и доверие как у кошек, так и у собак.

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Поза калачиком/клубочком

Если говорить о собаках, то такая поза свойственна тем из них, кто осторожничает. Кошки же могут так спать, когда им холодно или тревожно.

В коробке

Это положение сна характерно именно для кошек. Оно указывает на то, что питомец ищет укромное место, где будет чувствовать себя защищённым.

Спрятанные под грудь лапы

Это поза свидетельствует о том, что кошка расслаблена, чувствует себя комфортно.

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