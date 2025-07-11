Эксперт рассказал, может ли холодильник сломаться из-за жары

Летняя жара доставляет немало хлопот не только людям, но и бытовой технике. Одним из приборов, который подвержен риску перегрева и поломок в жаркую погоду, является холодильник. Высокая температура воздуха, недостаточная вентиляция помещения и интенсивная работа компрессора создают неблагоприятные условия для стабильной работы устройства. «Вечерняя Москва» узнала у предпринимателя, эксперта по электронике и бытовой технике Егора Ратникова, почему холодильник может сломаться летом и как это предотвратить.

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Почему может сломаться холодильник в жару

Как рассказал специалист, в жаркую погоду компрессор может не справиться из-за повышенной нагрузки, что приводит к поломке холодильника.

Слишком высокая температура окружающей среды может привести к перегреву системы охлаждения. Компрессору приходится работать более интенсивно, потреблять больше энергии, поэтому компрессор и элементы системы охлаждения могут не справиться с высокой нагрузкой и выйти из строя, особенно если техника уже старая, — сказал он.

Эксперт отметил, что если холодильник стоит рядом с окном, то прямые солнечные лучи могут привести к перегреву устройства, и оно сломается.

Нельзя ставить холодильник у окна без плотных штор и вплотную к стене или кухонному гарнитуру. Обязательно должно быть свободное пространство для циркуляции воздуха, — рассказал Ратников.

Кроме того, если уплотнитель на дверях холодильника уже не обеспечивает плотное прилегание и они плохо закрываются, то внутрь может проникать теплый воздух. Из-за этого нагрузка на компрессор также увеличивается, предупредил эксперт.

Как понять, что холодильник сломался из-за жары

Собеседник «ВМ» объяснил, какие признаки указывают на выход холодильник из строя:

высокая температура в холодильнике;

сильный шум, треск или щелчки;

образование льда или конденсата на стенках;

полный выход из строя.

Одна из главных причин появления запаха в холодильнике — неправильное хранение продуктов. Однако это далеко не единственный источник неприятного аромата. «ВМ» узнала у эксперта по домоводству Марины Рубенковой, почему в холодильнике возникает запах, чем это может навредить и как от него избавиться.