Может ли кондиционер воспламениться от жары

В соцсетях набрало популярность видео, в котором горит домашний кондиционер. Автор ролика связал происшествие с жарой и перегревом компрессора в устройстве. Действительно ли кондиционер может загореться и по каким причинам это происходит, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по пожарной безопасности Виталия Бойко.

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Он отметил, что любая техника в любом доме подвергается различным внешним воздействиям, например скачкам напряжения. Кроме того, люди редко занимаются обслуживанием систем кондиционирования, что влечет за собой потери качества их работы.

Поэтому любой перегрев системы или ее неправильная работа при интенсивной нагрузке может привести к чрезвычайной ситуации — к возгоранию, — объяснил эксперт.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно уделять внимание обслуживанию техники. Оно должно быть регулярным, чтобы не допускать засорения внутренних систем пылью. Это правило касается не только кондиционеров, но и другой бытовой техники.

Если работы по техническому обслуживанию проводит приглашенная компания, то она должна выдать документы о проведении тех или иных мероприятий. Обязательно должен быть внутренний журнал, в котором будут фиксироваться все проводимые мероприятия, время, срок обслуживания, — указал собеседник «ВМ».

Техобслуживание должно фиксироваться в журнале, чтобы можно было видеть регулярность его проведения.

Также причиной возгорания может стать скачок напряжения. Если в доме или на любом другом объекте бывают скачки напряжения, нужно провести определенные мероприятия, чтобы их убрать. Иначе непонятно, какой прибор может дать сбой в следующий раз из-за этого, — обратил внимание Бойко.

Кроме того, стоит помнить о том, что у каждого предмета бытовой техники есть свой ресурс работы. Например, если производитель дает на свой товар пять лет гарантийного срока, то по истечении этого времени нужно проверять предмет более тщательно. Техника нуждается в проверке и в обслуживании для того, чтобы исключить вероятность поломки или возгорания, заключил эксперт.

Холодильник, как и кондиционер, является одним из приборов, который подвержен риску перегрева и поломок в жаркую погоду. Высокая температура воздуха, недостаточная вентиляция помещения и интенсивная работа компрессора создают неблагоприятные условия для стабильной работы устройства. «Вечерняя Москва» узнала, почему холодильник может сломаться летом и как это предотвратить.