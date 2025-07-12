Эксперт объяснил, как создать живую изгородь из хвои

Руководитель научного центра Волгоградского аграрного университета Игорь Подковыров поделился советами по созданию живой изгороди из вечнозеленых растений, которая не только украсит участок, но и обеспечит защиту от посторонних глаз.

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Ели, высаженные группами или рядами вдоль дорожек и стен, создают красивый зеленый забор. Однако, несмотря на свои преимущества, это дерево используется для живых изгородей в нашем регионе довольно редко из-за высокой цены посадочного материала.

Для живых изгородей рекомендуется использовать 3–4-летние сеянцы ели высотой 20–30 см. Их высаживают ранней весной, сразу после оттаивания почвы, в траншеи глубиной 25–30 см и шириной 20 см. Для создания высоких живых изгородей лучше использовать саженцы возрастом 7 лет, высотой около 1 м.

Кстати, живые изгороди также служат отличным способом разделения участка. Для этой цели можно использовать восточную тую и вертикально растущие можжевельники. Для лучшей приживаемости рекомендуется высаживать метровые можжевельники, так как они уже имеют достаточный рост. Расстояние между растениями должно составлять 60–70 см.