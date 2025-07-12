Ученые выяснили, как глубокий полив влияет на растения

Стал известен самый частый промах дачников при поливе растений. Он касается частоты и поверхности. Поливать часто, но малыми дозами гораздо вреднее, особенно в жару.

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Дело в том, что корни растений тянутся к влаге. Недополучая ее, они развиваются не вглубь, а горизонтально. Поверхностная корневая система делает растение крайне уязвимым к малейшей засухе и перегреву почвы.

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе провели исследование и выяснили, что гораздо эффективнее поливать редко, но обильно. Такой способ промачивает почву на глубину залегания основной массы корней — до 20-30 см для овощных культур. Это помогает корням расти вглубь, где влага сохраняется дольше.

Чтобы убедиться, что растения получили необходимое количество влаги, можно проверить глубину промачивания. Сделать это просто. Через пару часов после полива выкопайте лунку и посмотрите, насколько глубоко проникла вода.

Польза редкого и обильного полива еще и в том, что он экономит воду, а в долгосрочной перспективе снижает риск развития грибковых заболеваний на листьях. Растениям при этом не требуется много внимания, они становятся более устойчивыми к разной погоде.

Для глубокого полива лучше подойдет раннее утро или поздний вечер. В это время испарения воды минимальны. Поливать в жару малоэффективно, это также может вызвать ожоги листьев, сообщает издание «Белновости».

Разные культуры имеют разную глубину залегания корней. В связи с этим необходимо корректировать и глубину полива. Для томатов или кабачков она может быть больше, чем, например, для салата или редиса. Глубокий полив формирует устойчивость растений к засухе в течение уже нескольких дней.

Ранее садоводы рассказали, зачем класть под камень куст базилика. Это улучшает состояние растения. Так, камень сохраняет влагу и тепло. Днем он нагревается, а ночью отдает тепло. В результаты температура у корней выравнивается. Такой подход особенно эффективен при нестабильной погоде и прохладных ночах.