Способы ухода за кустами клубники в июле

Многие дачники в этом сезоне собрали рекордный урожай клубники. Отплодоносившие кусты требуют особого ухода. Правильная обработка грядок поможет получить хороший урожай в следующем году.

Прежде всего нужно провести ревизию состояния кустов и удалить сухие листья.

«В первую очередь следует обрезать и убрать с грядки листья, которые немного завяли или совсем засохли. Ни в коем случае не делайте это путем выдергивания и вырывания — так вы повредите весь куст. Листики надо аккуратно срезать острым ножом или ножницами, — пояснил доктор сельскохозяйственных наук, профессор ПГАУ Александр Арефьев.

Удалять следует также и усы — лишние отростки забирают питание у родительского куста. Рекомендуется оставлять не более двух-трех усов со сформированными розетками — этого будет вполне достаточно для размножения растения.

Кроме того, землю под каждым кустиком клубники нужно хорошо взрыхлить на глубину не более пяти сантиментров. Также можно провести окучивание кустов, чтобы укрепить корневую систему растения.

В процессе визуального осмотра рекомендуется отметить все больные кусты и обработать их специальными средствами. Кусты клубники часто страдают от грибковых заболеваний. Пораженные растения могут быть покрыты плесенью или гнилью, пишет aif.ru.

Одни из наиболее опасных вредителей клубники — земляничный клещ и землянично-малиновый долгоносик. Земляничный клещ идеально чувствует себя при температуре от +15 до +25 градусов и высокой влажности. Увидеть его крайне трудно из-за микроскопических размеров. Внешними признаками поражения растения этим вредителем являются деформированные, сморщенные листья, отмирание молодых листиков, замедление роста и гибель растения. Признаками заражения кустов землянично-малиновым долгоносиком служат многочисленные мелкие отверстия на листьях, повреждение, усыхание и отмирание цветоносов, а также личинки жука внутри бутонов. Для борьбы с этими вредителями используются инсектициды.

Ранее стало известно, почему нельзя рыхлить грядки в июльскую жару. Вопреки распространненому мнению, рыхление не поможет воде и воздуху проникнуть к корням растений. Взрыхляя верхний слой почвы в жару, садоводы наносят двойной удар своим посадкам. Вода начинает еще быстрее испаряться из глубоких слоев почвы, в итоге растения увядают и прекращают расти. Кроме того, лезвие рыхлителя обрывает и травмирует молодые корешки, которые образуются в верхних слоях почвы. Вместо рыхления в жаркую погоду лучше использовать мульчирование.