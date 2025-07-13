Ветеринар призвал сокращать время прогулок с собакой в жару

В такую погоду не стоит уходить далеко от дома, чтобы была возможность донести животное в случае ухудшения самочувствия.

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При себе необходимо иметь запас воды для питомца. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Общие рекомендации такие, что сокращайте время прогулок, сдвигайте время прогулок на более ранние или более поздние часы, когда изнуряющей жары нет. И третье: конечно, не уходите далеко от дома. Потому что, если вдруг собачке стало плохо, то её придётся взять на ручки и принести домой. Если у вас собачка большая, и вдруг в чистом поле ей стало плохо, то как вы её дотащите? Не дотащите уже. Поэтому будьте осторожны, имейте с собой избыточный запас воды, чтобы можно было и самим попить, и напоить собачку. Или даже немножко её сбрызнуть, обтереть водичкой для охлаждения».

Поливать собаку холодной водой при перегреве нельзя — это может привести к остановке сердца, добавил специалист.

«Первичная помощь в таких ситуациях — это унести пострадавшего в тень, обеспечить приток свежего воздуха, можно помахать, например, можно смочить водой лоб, подмышечные впадины, немножко загривок, шею. Нельзя целиком окатывать водой, тем более холодной, это может привести к немедленной остановке сердца».

Ранее синоптики предупредили жителей нескольких регионов о 40-градусной жаре. Такой температурный режим установится в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.