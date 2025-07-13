Дренаж на даче: как сделать его самому и что для этого нужно

Июньские дожди убедили дачников: нельзя экономить на дренаже участка. О том, как его сделать, рассказала Мария Цепкова, гендиректор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры».

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Дренаж участка — не блажь, и это лето — лучшее тому доказательство. У некоторых садоводов уже начал подгнивать чеснок, плохо растут другие культуры, но тяжелее всего приходится тем новым деревьям, что стали жителями сада минувшей весной и прошлой осенью. Саженцы молодых яблонь, груш и слив тяжело справляются с переизбытком воды, их корневая система не любит застоя влаги и может загнить. При этом, замечу, сухости деревья не любят тоже. Как помочь им в этой ситуации и как дренировать участок? Об этом и пойдет сегодня речь.

Для начала — «скорая помощь». Если вы видите, что молодые саженцы болезненно воспринимают бесконечный водяной душ, что льется на них с небес, возьмите за правило прокалывать почву вокруг них вилами. Это надо делать регулярно. Корни яблони по площади занимают место, соответствующее диаметру кроны. Очертите визуально круг вокруг дерева, затем отступите от него сантиметров на 50 и сделайте несколько глубоких проколов почвы ломом или тонким коловоротом. Вода будет собираться в эти вертикальные дрены, и растениям станет легче.

Однако это меры экстренные, но не радикальные. Расскажу, как осушить участок — подешевле и подороже.

Итак, для начала надо определить, есть ли у участка наклон, хотя бы маленький. Как правило, он имеется — и самая низкая точка на участке бывает и самой мокрой (влажной — в обычные годы). По периметру участка, почти в край забора, если он у вас есть, нужно прокопать канавы. Хорошо бы сделать их метровыми в глубину и сантиметров 30–50 в ширину, но это уже идеальное дренирование. Ленитесь? Пусть канавки будут в глубину около 50–60 см, а в ширину — 30.

Все эти канавы надо подвести максимально близко к самой нижней и мокрой точке участка. Туда вкапывается узкое бетонное кольцо так, чтобы оно находилось ниже уровня земли сантиметров на 30, и верхняя часть — до уровня — загораживается пластиком с отверстиями, кусками старого линолеума (с прорезями) и так далее. Некоторые вкапывают в землю пластиковые бидоны, предварительно лишив их дна и обрезав узкое горло, старые чаны и так далее. Самые деятельные дачники, все создающие по уму, обустраивают в этом месте специальные приямки с отлитыми из бетона стенками, но это задача для другого, более сухого года. Если потопа на участке нет, достаточно вкопать в самом сыром месте вертикально трубу диаметром сантиметров 50, предварительно тоже проделав в ней отверстия. Все канавы должны получить возможность слива в эту трубу.

Недавно я увидела, кстати, остроумное решение: в конец каждой дренажной канавы хозяева врыли пластмассовые бутыли, горлышки которых были выведены вот в такую вертикальную трубу.

Следующий шаг — заполнение канав и трубы. Оптимальный вариант, конечно, — это забить их камнями, гравием. Но это очень дорого, на такую систему уйдет как минимум машина покупных камешков. Способ куда дешевле, хотя и трудозатратнее — сходить в лес, набрать валежника и, связывая его плотными пачками, загружать в канавы. Главное условие — не берите для этих целей прутья ивы, прорастут! Остальные ветви подойдут.

Особенно хорошо, если встретите старый дуб, это идеальный дренаж. Надо уложить в канавку как минимум по паре вязаночек друг на друга и затем засыпать и сровнять их. В трубу-приемник засыпаются обычно камни — на дно, но в целом она остается открытой — вы получите мини-колодец для полива огорода в другие, сухие годы. Трубу надо закрыть крышкой, чтобы туда не попали домашние любимцы и вездесущие дети, они там не утонут, конечно, но поломать ноги-руки-лапы вполне могут.

А теперь о посадках деревьев на болотистых участках. Самое разумное — сажать их на насыпные кучи. Это избавляет хозяев не только от ухода за приствольным кругом, но и от постоянных переживаний о том, не подгнили ли у посадок корни. И дело не только в дождях. Посадка на холмах — так правильно называется эта технология — позволяет разбить сад на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Итак, обратимся к науке. Конечно, вода для корней растений не так опасна, как ее застой, при котором вокруг них начинает накапливаться углекислота, которая вытесняет кислород, создавая угрозу выпревания корней и гниения нижней части ствола. У растения, посаженного на холме, корни оказываются выше уровня грунтовых вод, а весной за счет более быстрого прогрева холма дерево начинает раньше вегетировать.

Технология посадки достаточно проста: землю перекапывают, переворачивая дерн, насыпают холмик диаметром около двух метров, в центр вбивают колышек для подвязки. Поверхность холмика разравнивают, делают углубление для корней, засыпают их до корневой шейки и подвязывают ствол. Постепенно холмик опустится, в чем нет ничего страшного. Землю к нему лучше подсыпать вширь — по диаметру. Все остальное — традиционно: полив чуть больше, чем обычно, если лето засушливое, подкормки, опрыскивание дерева от вредителей. А вот вымокания и вымерзания деревьев вам больше бояться не придется.

Кстати

Развитие темы посадки растений на холмах началось в 1960 году. Тогда преимущество такого способа посадки плодовых растений описал профессор биологии и агротехники Николай Жучков в работе «Сады на валах».

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